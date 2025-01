À -50 %, ce pack Xiaomi avec batterie externe (10 000 mAh) + chargeur rapide va en ravir plus d’un

Xiaomi propose le pack parfait pour ne jamais être à court de batterie sur son smartphone : une batterie de 10 000 mAh accompagné d’un chargeur 20 W, le tout pour moins de 20 euros.

Xiaomi Power Bank 10000mAh (Câble intégré) // Source : mi.com

Pour combler une autonomie un peu faiblarde ou tout simplement pour ne pas risquer de tomber en rade dans la journée, les batteries externes sont de grandes aides au quotidien. Certains modèles sont dotés d’une belle puissance de charge et même de la charge rapide pour gagner un temps précieux. C’est par exemple le cas de la batterie externe Xiaomi Power Bank 10 000 mAh qui se trouve dans un pack à un prix réduit sur la boutique officielle.

Que propose ce pack Xiaomi ?

Une petite batterie au format poche

Avec une capacité de 10 000 mAh et un câble intégré pratique

Une puissance de 22,5W et charge simultanément trois appareils

Petit plus : un chargeur 20 W

En ce moment, Xiaomi propose sur sa boutique un pack comprenant une batterie externe, la Xiaomi Power Bank 10 000 mah avec câble intégré, et un chargeur, le Mi 20W Charger (Type-C), le tout pour 19,99 euros au lieu de 39,98 euros habituellement.

Une petite batterie externe optimisé pour les voyages

La Xiaomi Power Bank 10 000 mAh est une batterie externe que l’on peut emmener partout avec soi grâce à son format compact (105,2 × 26,9 × 65,2 mm). Elle ne prend pas beaucoup de place dans un sac ou même la poche d’un pantalon. Et s’il vous est déjà arrivé d’oublier votre câble d’alimentation, ici, vous n’aurez pas à vous en soucier. La firme chinoise a intégré un câble de type C directement sur la batterie pour simplifier les déplacements.

Cette batterie externe est dotée d’une capacité de 10 000 mAh. D’après la marque, elle est capable de recharger jusqu’à 2 fois un iPhone 14. Et grâce au câble, il fournit une puissance de charge maximale de 22,5 W pour les appareils. Cela permettrait, d’après le constructeur, de recharger complètement à 100 % un Xiaomi 13 en une heure. Pour les iPhone en revanche, la charge est limité à 20 W.

Envie de recharger plusieurs appareils ? C’est possible

En plus de son câble type-C, la batterie de Xiaomi est fourni avec un port USB-A et un port USB-C. Elle se montre ainsi polyvalente et peut répondre à tous les besoins, que ce soit pour recharger trois appareils en même temps ou encore recharger la batterie externe elle-même. D’ailleurs, un chargeur de 20 W est inclus dans ce pack pour pouvoir la recharger.

Elle peut très bien servir pour recharger votre téléphone, ou bien votre tablette, votre Nintendo Switch, vos écouteurs ou votre bracelet connecté. Enfin, la marque chinoise assure une protection contre les températures élevées, les surcharges, les courts-circuits et autres anomalies. L’accessoire pas cher qui devient vite indispensable !



