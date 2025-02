Votre Samsung Galaxy charge-t-il à pleine vitesse ? Voici l’astuce à connaître

On vous dit comment voir en un coup d’oeil si votre Samsung Galaxy charge à pleine puissance.

15, 25, ou 45 Watts, voici ce que l’on peut avoir comme vitesses de charge sur les derniers Galaxy S25. Seul le S25 de base est encore limité à 25 Watts. Les Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra disposent quant à eux d’une charge filaire plus rapide, à 45 Watts.

Mais voilà, lorsque l’on branche son smartphone, comment savoir si la charge s’effectue à pleine puissance. Des constructeurs chinois comme Oppo, OnePlus ou Xiaomi affichent clairement la puissance délivrée à instant T. Pas de mention claire chez Samsung, ou tout du moins est-elle plutôt camouflée.

Pas besoin de savoir lire pour les smartphones coréens, les couleurs suffisent. Samsung utilise en fait un code couleur pour différencier les trois types de charge disponibles.

Sur One UI 7.0, ces couleurs se retrouvent dans un petit cartouche de la Now Bar, affichant par la même occasion la progression de la charge.

