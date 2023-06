Anker dévoile une nouvelle génération d’accessoires basée sur la technologie GaN : jusqu’à 250 W en USB-C

Anker, le fabricant chinois d'accessoires technologiques, a lancé une nouvelle gamme de produits innovants, GaNPrime, dotés de la technologie GaN (nitrure de gallium). Cette série comprend deux nouveaux chargeurs offrant une puissance de 67 W et 100 W, dotés d'un mécanisme de pliage pour la fiche secteur. Anker a également annoncé une station de chargement fixe capable de délivrer jusqu'à 250 W et des batteries externes offrant une capacité de 27 000 mAh avec un écran pour le suivi de la charge.

Anker est un nom familier pour ceux qui s’intéressent à la technologie. Ce fabricant chinois, reconnu pour ses accessoires technologiques de qualité, est apprécié pour son vaste éventail de produits allant des chargeurs aux vidéoprojecteurs (Nebula), en passant par les écouteurs (Soundcore), les enceintes, les caméras (Eufy) et les batteries externes solaires (Solix). Enfin, Anker fait un clin d’œil aux fans d’Apple en proposant des accessoires compatibles MagSafe, pratique pour les utilisateurs d’iPhone.

Historiquement, Anker s’est bâti une solide réputation avec des accessoires de chargement de haute qualité pour appareils nomades. Ceux-ci se sont distingués par leur fiabilité, leur robustesse et leur adaptabilité. Et la marque ne s’est pas arrêtée là.

Un vent de renouveau souffle sur les gammes de produits Anker avec l’introduction du nitrure de gallium, plus communément appelé GaN. Cette technologie permet la conception de chargeurs plus compacts et plus performants, à l’image de ce qu’Apple a commencé à utiliser depuis quelques années. Anker a décidé d’adopter à nouveau cette technologie pour sa série GaNPrime.

La gamme Prime d’Anker

Avec les chargeurs GaNPrime, Anker a franchi une nouvelle étape dans l’évolution de ses produits. Deux nouveaux chargeurs font leur apparition, offrant une puissance de charge impressionnante de 67 et 100 watts respectivement. Mais ce n’est pas tout. Pour la première fois conformément aux normes de l’UE, Anker a incorporé un mécanisme de pliage pour la fiche secteur, une astuce ingénieuse permettant de gagner de la place lors du transport.

La gamme Prime d’Anker ne se limite pas aux chargeurs. Une station de chargement fixe capable de délivrer jusqu’à 250 W de puissance fait également partie de la gamme. Cet ajout démontre l’ambition d’Anker de s’adapter à une variété d’appareils, y compris ceux nécessitant une grande puissance de charge.

Les batteries externes, quant à elles, n’ont pas été négligées. Elles offrent une capacité massive de 27 000 mAh, un écran pour faciliter le suivi de la charge, ainsi qu’une station de charge sans fil de 100 W. Ces spécifications permettent de charger divers appareils, du smartphone à la tablette, en passant par le PC portable.

La marque n’a pas encore dévoilé les prix ni la disponibilité de ces produits, mais on peut s’attendre à ce qu’ils arrivent bientôt chez Amazon.

Pour aller plus loin

Batterie externe : notre comparatif pour smartphones Android et iPhone

Qu’est-ce que le GaN ?

Le nitrure de gallium, également appelé GaN, est un semi-conducteur qui peut être utilisé pour produire des puces pour l’électronique, à l’instar du silicium. Le GaN est un matériau cristallin transparent, utilisé depuis 30 ans dans la production de LED. Pour les chargeurs de téléphones et d’ordinateurs portables, l’utilisation du GaN haute tension permet de transférer plus de puissance avec un rendement bien supérieur au silicium, ce qui les rend plus adaptés à ce type d’application.

Étant donné qu’une plus grande quantité de puissance peut être transférée via des composants GaN, qui peuvent également être rendus plus compacts que leurs homologues en silicium, cela signifie que l’on peut réduire le nombre de composants requis pour un chargeur (et donc sa taille globale).

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).