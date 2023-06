Cette batterie charge 10 fois votre smartphone, mais elle peut aussi vous sauver la vie

La mobilité énergétique est plus que jamais au cœur de nos préoccupations, et Anker, une entreprise bien connue dans l'univers des accessoires pour smartphones et des écouteurs bon marché, se taille désormais une place de choix dans le marché des batteries à haute capacité. Leur dernière innovation ? L'Anker 548 Powerbank.

60 000 mAh

Avec une capacité impressionnante de 192 Wh, soit 60 000 mAh, cette powerbank n’est pas à prendre à la légère. Anker revendique que cette capacité peut recharger un iPhone 14 jusqu’à dix fois, ou un MacBook Air M2 près de trois fois. C’est, en effet, quasiment une petite centrale électrique portable.

Mais l’Anker 548 Powerbank ne se limite pas à recharger vos appareils. Elle offre également des fonctionnalités d’alimentation externes via deux ports USB-A et deux ports USB-C. Les vitesses de charge possibles sont de 60 W et 27 W via USB-C, ce qui devrait convenir à une grande variété d’appareils.

Un grand écran intégré vous permet de suivre le niveau de charge de la powerbank, ainsi que le nombre de watts actuellement fournis par les ports. Et pour ceux qui cherchent à maximiser l’indépendance énergétique, sachez que la batterie intégrée peut être rechargée non seulement via USB, mais aussi grâce à l’énergie solaire. Un panneau solaire de 10 à 30 V peut être connecté à la powerbank via une connexion XT-60 à l’avant de l’appareil.

L’Anker 548 Powerbank ne s’arrête pas là. En plus d’alimenter vos appareils, elle peut aussi servir d’éclairage. Une lampe extensible en haut de la powerbank peut éclairer une zone, et un mode SOS est également disponible. En mode SOS, la powerbank clignote pour attirer l’attention. Anker affirme que la lampe LED peut fonctionner pendant plus de 42 heures avec une seule charge de batterie.

Avec une poignée de transport et un poids de 2,4 kg, l’Anker 548 Powerbank est certes un peu plus lourde que les powerbanks traditionnelles, mais elle est également beaucoup plus puissante. Et avec un prix de 200 euros, elle se positionne comme une option intéressante pour ceux qui cherchent une solution d’alimentation portable puissante, polyvalente et durable.

EcoFlow, Bluetti…

Si l’Anker 548 Powerbank constitue une option intéressante, elle n’est pas la seule sur le marché des batteries haute capacité. Des sociétés comme EcoFlow et Bluetti sont également très actives dans ce domaine, offrant des produits aux fonctionnalités variées et parfois plus polyvalentes.

Un atout majeur de certains modèles EcoFlow (dont la River 2) et Bluetti est leur capacité à fournir de l’énergie à des prises domestiques, étendant ainsi considérablement leur utilité. Au lieu de se limiter à la recharge de petits appareils électroniques, ces batteries peuvent alimenter des appareils électroménagers, des outils de bricolage, et bien plus encore. Imaginez le camping avec tous les outils de la maison, ou une coupure de courant sans interruption des services essentiels.

