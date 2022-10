EcoFlow River 2 : un format plus compact de centrales électriques, toujours en LFP

Les centrales électriques EcoFlow accueillent une nouvelle gamme, les River 2, toujours en LFP (comme les Tesla d'entrée de gamme).

La marque EcoFlow, spécialiste des dispositifs de stockage d’énergie, commercialise des centrales électriques, que l’on appelle également power station ou également stations électriques, qui peuvent également être chargées via des panneaux solaires ou de simples prises de courant domestiques.

Après avoir découvert l’EcoFlow Delta 2, une centrale basée sur une batterie LiFePO4 (LFP), EcoFlow commercialise une gamme de plus petites batteries externes : la gamme River 2.

EcoFlow River 2, une gamme de trois « petites » batteries

Cette nouvelle gamme est composée de trois modèles, avec la River 2, la River 2 Max et la River 2 Pro. Comme la Delta 2, cette gamme est équipée de batteries en chimie LFP. C’est exactement la composition chimique de la batterie présente sur la Model 3 Propulsion. Cette batterie lithium fer phosphate permet 3 000 cycles de charge avant que la capacité ne tombe en dessous de 80 %. C’est trois à quatre fois plus que la première génération, cela lui donne une grande durée de vie et élargit ses possibilités d’usage.

Ces batteries sont beaucoup plus légères que la Delta 3, puisqu’elles ne pèsent que 3,5 kg pour la plus petite et 7,8 kg pour la plus grosse, ce qui rend l’utilisation des stations portables plus simple en extérieur. Elles sont également plus accessibles, les prix débutent à 299 euros.

Modèle EcoFlow River 2 EcoFlow River 2 Max EcoFlow River 2 Pro Capacité 256 Wh 512 Wh 768 Wh Chimie LFP LFP LFP Prises murales 5 9 10 Prises murales 300 W max 500 W max 800 W max Sortie X-Boost 600 W max 1000 W max 1600 W max USB-C 1 1 1 Sortie USB-C 60 W max 100 W max 100 W max USB-A 2 3 3 Sortie USB-A 12 W max 12 W max 12 W max 12 V (automobile) 1 1 1 Sortie 12 V 100 W max 126 W max 126 W max Sortie DC5521 Non 2 ports, 13,6 V, 3 A Max par port 2 ports, 13,6 V, 3 A Max par port Charge sur secteur (courant alternatif) 220-240 V 50 Hz/60 Hz, 8A max 220-240 V 50 Hz/60 Hz, 10A max 220-240 V 50 Hz/60 Hz, 10A max Charge solaire 11-30 V 110 W, 8A max 11-50 V 13A, 220 W max 11-50 V 13A, 220 W max Wi-Fi et Bluetooth Oui Oui Oui Poids 3,5 kg 6 kg 7,8 kg Dimensions 24,5 x 21,5 x 14,5 cm 27 x 26 x 19,6 cm 27 x 26 x 22,6 cm Prix 299 euros 599 euros 799 euros

Comme vous pouvez le constater avec le tableau ci-dessus, ces batteries devraient pouvoir être rechargées rapidement – ​​en une heure à peine pour la petite, 2,5 heures pour la grosse (jusqu’à 960 watts) – via une prise de courant domestique. Connectées sur un panneau solaire, cela devrait prendre de trois à six heures.

Difficile de vous donner des éléments d’illustration pour vous rendre compte de l’utilisation d’une telle capacité, mais à titre d’exemple : avec la petite River 2, un smartphone classique peut être rechargé environ 26 fois, et 77 fois avec la River 2 Pro.

Avec X-Boost, 1 600 watts peuvent par ailleurs être utilisés pendant une courte période. Cette donnée est importante pour les appareils qui nécessitent un courant de démarrage élevé, et beaucoup moins d’énergie par la suite. Vous pouvez donc envisager d’alimenter un radiateur portable ou un minifrigo, en fonction de vos besoins.

Cette gamme River 2 est déjà disponible, sur le site officiel de la marque, on devrait pouvoir la trouver sur Amazon ou encore Leroy Merlin.

