Voitures électriques : 1,5 million de kilomètres pour cette batterie LFP résistante au froid

Le géant chinois GAC annonce une nouvelle batterie LFP (SmLFP) permettant d'aumengter sa durée de vie, la vitesse de charge ainsi que sa résistance au froid.

Ces dernières semaines, les annonces autour des batteries de nouvelle génération se multiplient. Après CATL et son annonce d’une batterie dotée d’une autonomie de 1 000 km et d’une charge rapide en 10 minutes, c’est au tour du chinois GAC de lever le voile sur sa nouvelle batterie SmLFP qui améliore les batteries abordables de type LFP. De quoi nous faire patienter en attendant l’arrivée de masse des batteries semi-solides et des batteries solides.

La nouvelle technologie de GAC, comme le mentionne CnEVPost, se base sur les batteries LFP, bien plus abordables que leurs homologues NMC ou NCA que l’on trouve davantage dans les voitures haut de gamme. À titre d’exemple, la Model 3 Propulsion adopte une batterie LFP alors que sa grande sœur la Model 3 Grande Autonomie et les Model S et Model X reposent sur les packs NMC et NCA. La contrainte des batteries LFP est une plus faible densité énergétique et une vitesse de charge moins élevée. Mais la nouvelle technologie de GAC gomme en partie cela.

Des batteries avec plus de kWh

Contrairement aux batteries LFP (Lithium-fer-phosphate), la batterie SmLFP de GAC ajoute un nouveau matériau actif à la cathode, en utilisant la technologie microcristalline permettant d’augmenter la capacité de la cathode. Dans les faits, le fabricant annonce une densité énergétique en hausse de 13,5 % et une densité volumétrique en hausse de 20 % face à une batterie LFP classique. En d’autres termes, cela permettra aux constructeurs automobiles d’intégrer des batteries plus légères et moins volumineuses aux voitures électriques, ou à l’inverse, d’augmenter la capacité en kWh des batteries, et donc l’autonomie des véhicules, sans augmenter le poids et le volume de l’ensemble.

Charge rapide, résistance au froid et durée de vie

Les batteries LFP sont connues pour moins apprécier la charge ultrarapide que les autres types de batteries. GAC annonce à ce propos la possibilité d’une charge avec un taux de charge de 2C voire plus. Cela signifierait la possibilité de recharger la batterie en 30 minutes ou moins.

Du côté de la résistance aux températures négatives, la nouvelle batterie SmLFP de GAC promet 10 % d’autonomie supplémentaire à une température de -10 °C par rapport aux batteries LFP classiques. Le constructeur prévoit ainsi une autonome de 650 km (sûrement sur cycle CLTC) dans des climats froids.

Et tout cela se ferait sans réduire la durée de vie de la batterie puisque le groupe chinois indique une durée de vie de plus de 1,5 million de kilomètres. Les batteries LFP sont en effet réputées avoir une meilleure durée de vie que leurs homologues NCA et NMC.

Rendez-vous en 2023

Cette nouvelle technologie de batterie devrait apparaître dès l’année prochaine sur une future voiture de la marque GAC Aion, constructeur faisant partie du même groupe. Le groupe chinois a d’ailleurs déjà implanté des chargeurs rapides de 480 kW, permettant un taux de charge de 6C, avec un temps de charge de seulement 8 minutes pour passer de 0 à 80 %.

Toutes ces nouvelles technologies de batterie sont prometteuses et devraient permettre d’accélérer l’essor des voitures électriques en augmentant l’autonomie et la vitesse de recharge de ces dernières.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.