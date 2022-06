Volkswagen : 1000 km d’autonomie pour traverser la France d’une traite en voiture électrique

Gotion High-Tech (Guoxuan), un fabricant chinois de batteries Lithium-ion et partenaire du constructeur Volkswagen, vient d’annoncer la disponibilité d’une batterie semi-solide d'une capacité de 160 kWh. De quoi permettre aux véhicules électriques de proposer une autonomie proche de 1 000 km.

Cela fait désormais plusieurs années que l’on parle des batteries solides. Cette technologie n’est pas encore prête – elle ne devrait pas l’être avant 2028 au mieux selon Nissan – mais l’essor des voitures électriques pousse les industriels à trouver des solutions pour proposer de plus grandes autonomies aux véhicules. Et c’est là qu’interviennent les batteries semi-solides.

Les batteries semi-solides sont un entre deux entre la batterie Lithium-ion traditionnelle et la future batterie solide. Les fabricants de batteries semi-solides gardent bien leurs secrets de fabrication, mais l’entreprise américaine 24M (soutenue par le gouvernement américain) nous permet d’en apprendre plus.

Par leur conception, les batteries semi-solides se rapprochent plus des batteries classiques que de leurs homologues solides. Ainsi, l’électrolyte est toujours liquide (et non pas solide comme sur une batterie solide), mais n’utilise plus de liant et les différents ingrédients qui la composent sont mélangés en amont de la fabrication.

Cela permet d’obtenir une sorte d’argile, moins liquide qu’une batterie traditionnelle lithium-ion. Cela permettrait, selon 24M, de proposer des électrodes plus épaisses pour des batteries avec une meilleure densité énergétique et plus abordable. L’entreprise américaine annonce une baisse de coût de l’ordre de 50 % par rapport à une batterie classique.

Des batteries de 160 kWh dans des berlines pour 2023

Et c’est justement une batterie NCM semi-solide que vient de dévoiler le chinois Gotion High Tech. Grâce à une densité énergétique de 360 Wh/kg, l’entreprise indique la possibilité d’installer un pack de 160 kWh dans une berline. À comparer aux 108 kWh de la Mercedes EQS. De quoi proposer près de 1 000 km d’autonomie en tout électrique. Cette batterie sera disponible dès cette année pour les constructeurs automobiles.

L’entreprise dispose également d’un prototype fonctionnel d’une batterie semi-solide d’une densité énergétique de 400 Wh/kg. Ce qui permettra de proposer des batteries d’une capacité supérieure à 160 kWh pour une taille et un poids similaire. Si le Hummer EV propose une batterie de 200 kWh, c’est en fait en superposant deux packs l’un sur l’autre.

Les Nio ET5 et ET7 en ligne de mire

C’est une bonne nouvelle pour toute l’industrie automobile et notamment le constructeur allemand Volkswagen, actionnaire majoritaire de Guoxuan. On pourrait donc retrouver ces batteries dans de futures modèles de voitures électriques Volkswagen. Mais le premier fabricant qui devrait proposer une voiture dotée d’une batterie semi-solide est Nio.

L’entreprise chinoise, à qui l’on doit les ET5 et ET7, prévoit de commercialiser d’ici à la fin de l’année ces deux modèles avec une version grande autonomie dotée d’une batterie semi-solide d’une capacité de 150 kWh. À comparer à la batterie de 100 kWh de la Tesla Model S Plaid. Mais a-t-on vraiment besoin d’une si grande autonomie en voiture électrique ? La question est posée et légitime.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.