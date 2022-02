Nio ET5 : la berline 100 % électrique avec 1000 kilomètres d’autonomie est entrée en production

Nio veut frapper fort face à la Tesla Model S. Son offensive se nomme ET5, une berline 100 % électrique très ambitieuse.

L’ET5 est là : le constructeur automobile chinois Nio a lancé la production de sa nouvelle voiture électrique qui avait été dévoilée fin 2021. Les premiers prototypes sont sortis de la chaîne de montage de l’usine de Nio, le lancement est toujours prévu cette année. D’ailleurs, nous l’avons sélectionné pour notre dossier spécial 2022.

Nio a publié plusieurs photos de l’usine de Hefei, dans la province d’Anhui dans le sud-est de la Chine, sur le réseau social Weibo. Tout se passe bien selon le constructeur chinois qui ne prévoit aucun retard à ce stade.

Nio ET5 : 150 kWh pour 1000 kilomètres d’autonomie

Pour rappel, l’ET5 est une berline 100 % électrique avec une transmission intégrale de 360 ​​​​kW avec un moteur de 150 kilowatts à l’avant et un moteur de 210 kilowatts sur l’essieu arrière. Nio propose la voiture avec trois variantes de batterie.

La plus petite batterie a une capacité de 75 kilowattheures, ce qui offre une autonomie de 550 kilomètres. Il y a aussi une version avec une capacité de batterie de 100 kilowattheures, ce qui permet de parcourir 700 kilomètres. Enfin, Nio propose également la batterie dite ultra longue distance d’une capacité de 150 kWh. Cela signifie que l’ET5 devrait pouvoir parcourir plus de 1 000 kilomètres avec une seule charge. Ces informations sont basées sur le cycle des véhicules légers chinois (CLTC), un peu plus généreux que le cycle WLTP que l’on utilise en Europe.

Le premier véhicule Nio sur le marché européen est le Sports Utility Vehicle ES8. Il est disponible en Norvège depuis la fin de l’été dernier, le plus grand marché du 100 % électrique en Europe. La prochaine étape est la berline ET7 qui arrive en Allemagne et en Norvège cette année. Nio prévoit également de débarque au Danemark, aux Pays-Bas et en Suède cette année.

