Nio ET5 officialisée : elle veut croquer la Tesla Model 3 avec ses 1000 km d’autonomie

Le constructeur chinois Nio a levé le voile sur sa nouvelle berline électrique, la Nio ET5. Cette dernière revendique une autonomie CLTC de 1000 kilomètres, et vient surtout marcher sur les plates-bandes de la Tesla Model 3.

La Chine est l’un des plus importants marchés du monde en matière de voitures électriques. Tesla l’a bien compris et n’a d’ailleurs pas hésité à construire une Gigafactory à Shanghai pour répondre à la demande du pays. Évidemment, le constructeur américain n’allait pas faire cavalier seul : la concurrence s’est même rapidement organisée.

Parmi ses rivaux, un certain Nio, qui s’est notamment fait connaître pour ses stations d’échange de batterie. Le constructeur en possède déjà 500 en Chine, pour un parc automobile de 150 000 véhicules branchés. Son catalogue est notamment composé de la grande berline ET7 et du SUV électrique EC6, pour ne citer qu’eux.

Véloce

Et en cette fin d’année 2021, son offre se renforce avec l’arrivée d’une autre berline légèrement plus petite que l’ET7 : j’ai nommé l’ET5. Ce véhicule a été présenté dans le cadre des Nio Day, à Suzhou, en Empire du Milieu, et vient directement concurrencer la star de Tesla, la Model 3.

Première automobile de la marque à s’appuyer sur la nouvelle plateforme Nio 2.0, la Nio ET5 revendique une longueur de 4,79 mètres, une largeur de 1,96 mètre, une hauteur de 1,50 mètre et un empattement de 2,89 mètres. À titre de comparaison, la Model 3 mesure 4694 mm (L), 1849 mm (l), 1443 mm (h) et 2 875 mm (empattement).

La Niot ET5 est donc légèrement plus grande, plus large et plus haute. Le jeu de la comparaison se poursuit forcément sur les performances et l’autonomie. La berline chinoise revendique une puissance de 480 ch pour un couple de 700 Nm, la propulsant de 0 à 100 km/h en l’espace de 4,3 secondes.

Entre 550 et 1000 km d’autonomie

En face, l’Américaine fait mieux dans son unique version Performance : 3,3 secondes, contre 4,4 et 6,1 secondes pour la Grande Autonomie et la Standard, respectivement. Le coefficient de traînée est cependant à l’avantage de la Model 3, 0,23 contre 0,24. L’écart n’en reste pas moins minime.

Nio présente trois niveaux d’autonomie selon la batterie installée :

Batterie de 75 kWh : 550 kilomètres ;

Batterie de 100 kWh : 700 kilomètres ;

Batterie de 150 kWh : 1000 kilomètres.

Il convient cependant de tempérer ces rayons d’action calculés à partir de la norme CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle), qui diffère de celle utilisée en Europe (WLTP) et aux États-Unis (EPA). Difficile, dans ce cas, de réellement comparer les portées communiquées par les constructeurs.

Au niveau des prix, la Nio ET5 débute à partir à 328 000 RMB, soit environ 45 700 euros, en achetant aussi la batterie. Pour la déclinaison BaaS (Battery-as-a-Service), qui nécessite par ailleurs un abonnement pour profiter des stations d’échange, le tarif chute à 258 000 RMB, soit environ 35 900 euros.

Les livraisons débuteront en Chine en septembre 2022.

