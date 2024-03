Cette voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie a finalement un peu de retard

Attendue pour le mois d'avril 2024, la batterie de 150 kWh des voitures électriques de Nio capable d'offrir une autonomie de plus de 1 000 kilomètres arrivera un peu en retard. Elle devrait finalement voir le jour au cours du 2ème trimestre de cette année.

Malgré les améliorations considérables réalisées au fil des décennies, l’autonomie reste encore un sujet de crainte pour de nombreux automobilistes. Ils sont en effet beaucoup à juger que cette dernière est insuffisante et à affirmer être prêts à passer à l’électrique seulement si les voitures dépassent les 400 kilomètres en une seule charge.

Un léger retard

Or, on sait que cela est un raisonnement erroné, comme nous l’avions déjà expliqué dans un précédent article. Ce qui n’empêche cependant pas les constructeurs et équipementiers à travailler sur le développement de batteries de plus grande capacité, offrant donc une autonomie plus importante. De quoi rassurer les conducteurs, et ce même si les infrastructures de charge sont de plus en plus nombreuses, notamment en France.

On pense par exemple à BYD avec sa batterie Blade mais également à CATL, avec sa Qilin CTP 3.0, entre autres. Mais la firme chinoise Nio veut aussi sa part du gâteau et souhaite offrir de grandes autonomies à ses voitures électriques. C’est pour cela qu’elle collabore avec l’entreprise WeLion, afin de développer une batterie semi-solide innovante et très intéressante, affichant une capacité de 150 kW. Ce qui n’est cependant pas sans inconvénient.

En théorie, cette dernière est capable de faire rouler une voiture électrique sur une distance de 1 000 kilomètres sans avoir besoin de s’arrêter pour se recharger. Une théorie qui s’est d’ailleurs concrétisée, puisque William Li, le patron de Nio, a réussi à parcourir pas moins de 1 044 kilomètres au volant d’une ET7, rivale de la Tesla Model S et de la nouvelle Xiaomi SU7.

Une performance d’autant plus incroyable que la température était de -2 degrés. Or, on sait que le froid a un impact négatif sur l’autonomie des voitures électriques, bien que la start-up StoreDot ait trouvé une solution contre ce problème.

Malheureusement, il va falloir faire preuve d’un peu de patience supplémentaire avant de voir arriver cette batterie sur des voitures de série, surtout sur le marché européen. Cette batterie, qui devait initialement être prête pour une production de série à partir du mois d’avril 2024, semble en effet avoir des problèmes de dernière minute.

C’est ce qu’explique le site chinois It Home, qui indique qu’elle n’arrivera finalement pas avant le 2ème trimestre 2024. Ce qui nous emmène à la fin du printemps, voire au début de cet été. Un léger retard, qui ne devrait pas changer grand chose en pratique.

Une batterie innovante

Ce nouvel accumulateur fait donc appel à une conception semi-solide, c’est à dire qu’elle se dote d’un électrolyte en dur. Un choix technologique qui possède de nombreux avantages, et qui permet notamment à la batterie d’afficher une densité d’énergie plus grande. Ce qui signifie concrètement que pour une même taille, ce pack peut stocker plus d’électricité qu’une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) ou NMC (nickel – manganèse – cobalt).

Et cela sans forcément augmenter le poids – l’ennemi des voitures électriques, puisqu’il fait notamment grimper la consommation. Cependant, ne vous attendez pas à un poids plume pour autant. En effet, ce pack de 150 kWh pèse pas moins de 575 kilos, soit « seulement » 20 kilos de plus que la batterie de 100 kWh déjà disponible sur certains modèles de la marque, comme les ET5 et ET7.

Il faudra désormais faire preuve de patience avant de voir arriver des autos de la marque chinoise dotées de cette batterie en France, puisque Nio n’est pas encore commercialisé chez nous. De plus, ce pack de 150 kWh ne devrait pas être à la portée de toutes les bourses. Il se dit qu’il coûterait à lui seul le prix d’une ET5, soit 328 000 yuans, ce qui correspond à environ 42 000 euros selon le taux de change actuel.

Précisons qu’elle sera compatible avec les stations d’échange de batteries de la marque, qu’elle installe partout en Chine et même en Europe. De quoi se « recharger » en deux minutes, sans n’avoir rien à faire.