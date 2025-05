En Chine, Nio vient d’annoncer une importante évolution pour les ES6, EC6, ET5 et ET5T. Entre évolutions esthétiques, technologiques et techniques, voici ce que l’on peut attendre dans les prochains mois pour les voitures électriques Nio commercialisées en Europe.

Nio ET5T (2025) // Source : Nio

Les voitures chinoises qui ont contrarié Audi pour une histoire d’appellation, bénéficient d’un restylage permettant de mettre à jour le design, l’habitacle, la conduite autonome et bien d’autres éléments. Les Nio ES6 (EL6 en Europe), EC6, ET5 et ET5T reçoivent des améliorations que l’on devrait retrouver prochainement dans la gamme européenne du constructeur.

Un léger lifting pour l’extérieur

Dans un post Weibo, l’équivalent de X en Chine, Nio a présenté des photos de son break ET5T et de sa berline électrique ET5. Par rapport à la première version commercialisée en Europe, on remarque un léger restylage se concentrant principalement sur la face avant.

Les fins projecteurs servant de feux de jour sont redessinés, tandis que les projecteurs longue portée, intégrés plus bas, adoptent un nouveau design rectangulaire. Ces changements ont obligé les designers de Nio à revoir le dessin du bouclier avant, dont la prise d’air et la calandre évoluent, sans grande révolution. Quelques améliorations aérodynamiques supplémentaires permettront certainement d’améliorer l’autonomie.

Nio ET5 (2025) // Source : Nio

Les autres modèles de la gamme Nio, les ES6, EC6 et ET5, bénéficient également de ce restylage subtil : il n’y aura pas de jaloux au sein de la famille.

Plus d’évolutions dans l’habitacle

Les changements sont plus notables à bord. Nio a présenté, toujours sur un post Weibo, les évolutions de l’ES6, vendue sous le nom de EL6 en Europe.

On remarque alors un écran central AMOLED de 15,6 pouces servant d’instrumentation, ainsi qu’un écran d’infodivertissement W-HUD de 19,4 pouces. L’écran est désormais similaire à celui que l’on retrouve sur la Nio ET9, comme l’affirme CarNewsChina. Le rétroviseur intérieur est remplacé par une caméra affichée sur un écran de 8 pouces, en lieu et place du rétroviseur central. L’assistant personnel NOMI Mate (« Know Me ») a évolué pour atteindre la version 3.0.

Nio ES6 2025 // Source : Nio

Le conducteur profitera du sélecteur de vitesses désormais installé sur la colonne de direction, tandis que l’ensemble des passagers pourront apprécier les deux chargeurs de smartphones sans fil ainsi que les porte-gobelets dotés d’un couvercle coulissant.

Comme pour les évolutions esthétiques observées avec l’ET5T et reprises sur le reste de la gamme, les modifications de l’habitacle profitent également aux ET5, ES6 et EC6. Là encore, pas de jalousie dans la fratrie.

Nio annonce l’utilisation d’une nouvelle puce informatique pour son système de conduite autonome, nommée Shenji. On s’attend à des assistances à la conduite plus fluides et plus réactives, grâce à une puissance de calcul accrue. Les performances d’une seule puce Shenji seraient équivalentes à celles de quatre puces concurrentes, selon Autohome.

Nio ET5T (2025) // Source : Nio

Le confort des passagers est amélioré grâce à de nouveaux habillages de sièges en cuir Nappa, ainsi qu’un rembourrage repensé. Les sièges avant sont désormais chauffants, ventilés et massants.

Puissance et autonomie

Les ET5, ET5T, ES6 et EC6 sont équipées de deux moteurs, pour une puissance totale de 490 chevaux et 700 Nm de couple. Trois packs de batterie sont proposés : 75, 100 et 150 kWh. Cela permet à l’EC6 d’offrir jusqu’à 935 km d’autonomie selon le cycle CLTC, soit environ 822 km en cycle WLTP.

Nio ET5 (2025) // Source : Nio

Pour éviter une explosion du prix d’achat, Nio propose toujours son système de location de batterie. Cela permet également de faciliter le remplacement de la batterie dans les stations Nio, avec un changement effectué en seulement 3 minutes. En cas de location, Nio offre deux changements de batterie gratuits par mois dans ses stations.

En Chine, pour les clients ayant réservé leur nouveau modèle avant le 30 juin 2025, cinq ans de changements de batterie en station sont inclus, soit 240 changements au total, équivalent à quatre par mois. Nio n’a pas encore annoncé les tarifs de ses modèles actualisés.