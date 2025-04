Prix minimums pour les voitures électriques chinoises vendues en Europe : un accord historique en vue avec la Chine

C’est un retournement de situation inattendu : l’Europe pourrait laisser tomber les droits de douane prohibitifs sur les voitures électriques chinoises vendues sur le Vieux Continent pour contrer la folie de Donald Trump. Les prix ne devraient toutefois pas diminuer pour autant.

La BYD Seagull (Dolphin Mini) sera la voiture la moins chère de BYD en Europe

Bruxelles et Pékin ouvrent la voie à un compromis commercial majeur sur les voitures électriques chinoises. Une négociation qui pourrait bouleverser l’équilibre du marché en Europe.

Alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et le reste du monde sont à leur plus haut niveau depuis des décennies, l’Union européenne et la Chine en profite pour entamer des négociations en vue de lever les droits de douane imposés sur les voitures électriques importées de Chine. À la place, Bruxelles envisage désormais un système d’engagements de prix minimums.

L’information provient du journal allemand Handelsblatt, confirmée par plusieurs sources officielles au sein de la Commission européenne, via Reuters​. D’après les premiers échanges, il s’agirait de remplacer les tarifs punitifs (qui peuvent grimper jusqu’à 35 % selon les marques, en plus des 10 % de base) par un accord encadrant les prix de vente. En clair : pas de taxes, mais des seuils minimaux à ne pas franchir en termes de prix de vente des voitures chinoises en Europe.

L’historique de l’affaire

Pour rappel, les droits de douanes supplémentaires ont été mis en place à l’automne 2024. L’Europe, inquiète d’un afflux massif de voitures électriques chinoises venduess à bas coût ( en partie grâce à des subventions publiques), avait dégainé une série de mesures protectionnistes avec de nouveaux droits de douanes, ciblant notamment BYD, MG ou encore Xpeng mais aussi Tesla dans une moindre mesure. La Chine, elle, avait répliqué avec des sanctions sur des produits européens stratégiques, comme le cognac français.

Nio Firefly, une voiture électrique chinoise ultra-abordable

La Chine a convenu, lors d’un échange avec l’Europe, d’ouvrir immédiatement des négociations officielles sur le sujet​. L’Europe a déjà posé des conditions : il faut que ces engagements soient « aussi efficaces et contraignants que les droits de douane« .

Quelles conséquences pour les consommateurs ?

Si l’accord aboutit, les conséquences pourraient être multiples. D’un côté, le consommateur européen pourrait continuer à bénéficier de voitures électriques à des prix compétitifs, notamment dans l’entrée de gamme, un segment que les marques locales ont déserté ou peinent à rentabiliser contrairement aux constructeurs chinois.

Attention toutefois, on ne devrait pas assister à des baisses de prix de la part des constructeurs chinois. Ces derniers avaient décidé de ne pas augmenter les prix suite aux nouvelles taxes, et de réduire leur marge.

De l’autre côté, les constructeurs européens verraient leur bouclier protectionniste se réduire, à un moment où ils peinent à aligner leurs offres sur celles venues de Chine. Ils bénéficieraient toutefois d’une notoriété supérieure, et d’un réseau de vente et de service après-vente plus étoffé. Un argument qui peut rassurer le consommateur.

Surtout, imposer des prix minimums, permettrait à l’Europe d’éviter que la Chine multiplie les usines en Europe pour contourner les droits de douane.

Surtout, cette ouverture pourrait calmer le jeu entre la Chine et l’Europe alors que les États-Unis, eux, menacent de surtaxer massivement les produits chinois. Mais cette apaisement pourrait être à sens unique, puisque les constructeurs européens multiplient les mauvais résultats en Chine. Un marché ultra-concurrentiel, sur lequel de nombreux clients préfèrent rouler en Xiaomi SU7 plutôt qu’en Porsche Taycan.