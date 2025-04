McLaren se rapproche, par le biais d’une holding émiratie, du constructeur chinois Nio. De quoi laisser imaginer l’arrivée d’une voiture électrique dans la marque sportive britannique, et de nouveaux types de carrosseries.

McLaren P1

McLaren vient de fusionner avec une start-up britannique du nom de Forseven. Il ne s’agit pas d’une simple petite fusion : en acceptant ce contrat, ce sont les Chinois qui se rapprochent de la marque britannique de voitures sportives.

En effet, par le jeu des relations interposées, le fonds CYVN Holding, installé à Abu Dhabi et actuellement propriétaire de McLaren, est aussi l’actionnaire majoritaire de Nio. Et comme l’indique un récent communiqué de presse, « McLaren Automotive bénéficiera de l’investissement stratégique de CYVN dans Nio » pour certains de ses prochains véhicules.

Bientôt des McLaren aux motorisations chinoises ?

Forseven, la start-up désormais intégrée au nouveau groupe McLaren Group Holdings, avait déjà conclu un accord avec Nio pour utiliser les motorisations du constructeur chinois spécialisé dans l’électrique. La porte de McLaren est maintenant ouverte aux motorisations de Nio, et il s’agit plutôt d’une bonne nouvelle.

McLaren P1

En effet, McLaren n’était pas forcément en avance sur l’électrification de sa gamme. Le constructeur avait été parmi les premiers à lancer une hypercar hybride, la McLaren P1, concurrente des Ferrari LaFerrari et Porsche 918 Spyder. C’était en 2013.

Mais depuis dix ans, hormis la McLaren Artura qui a rendu l’hybride un peu plus « accessible » dans la gamme du constructeur, aucun plan de supercar 100 % électrique n’a été mis sur pied. Le rapprochement avec Nio devrait permettre à McLaren de proposer rapidement sa première voiture électrique, dans un calendrier comparable à celui de Ferrari ou Porsche.

Pas de supercar électrique, mais plutôt un SUV ?

Si Ferrari prévoit d’introduire le 100 % électrique dans sa gamme avec une supercar, présentée fin 2025, la stratégie devrait être différente chez McLaren. C’est un SUV qui devrait vraisemblablement être le premier modèle de la firme de Woking à passer à l’électrique.

Et un SUV constitue un deuxième grand manque dans la gamme McLaren. Les autres fabricants de supercars ont tous lancé un SUV, permettant d’adapter la philosophie de la marque à un véhicule plus familial et plus adapté au quotidien. Mais surtout, un SUV permet d’augmenter les volumes de vente du constructeur. Porsche a été le premier avec le Cayenne, mais depuis, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin et même Lotus s’y sont mis.

Lotus Eletre

Dans ce contexte, la technologie électrique de Nio aurait un intérêt évident, si l’on suit la logique de Nick Collins, patron du groupe McLaren, qui a déclaré à Autocar : « Plus le véhicule est luxueux, plus la motorisation électrique lui convient, car elle est plus silencieuse et plus raffinée. Cela jouera donc un rôle. » Il faudrait donc s’attendre à un SUV plus proche d’un Aston Martin DBX que d’un Ferrari Purosangue, puisque l’usage de la fée électricité serait réservé à des modèles plus haut de gamme.

McLaren devrait revenir très rapidement avec du concret. Le constructeur suit actuellement un plan de redressement, et Nick Collins l’a affirmé : « Nous avons une stratégie claire pour concrétiser notre vision, et nous allons progresser à un rythme effréné pour y parvenir. Nous devons optimiser nos opérations, gagner en efficacité et remodeler notre nouvelle organisation intégrée afin de développer notre portefeuille de véhicules, d’améliorer l’expérience client et de continuer à renforcer nos relations avec nos fournisseurs et nos concessionnaires à l’échelle mondiale. »