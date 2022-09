EcoFlow Delta 2 : une station électrique basée sur les batteries LFP des Tesla

Les stations électriques ont grandement évolué ces dernières années. Finies les grosses batteries au plomb, des solutions à base de lithium fournissent des power stations compactes capables de répondre à des besoins très différents. Voici, justement, l'EcoFlow Delta 2, un des nouveaux produits présentés à l'IFA basée sur une chimie LFP.

La marque EcoFlow fabrique divers dispositifs de stockage d’énergie. Il s’agit notamment de centrales électriques, que l’on appelle également power station ou également stations électriques, qui peuvent également être chargées via des panneaux solaires.

Le dernier produit a été présenté en Allemagne lors de l’IFA. Il s’agit de l’EcoFlow Delta 2. C’est le successeur d’un modèle que l’on trouve déjà partout, sur le web, mais aussi dans les magasins Leroy Merlin. La première génération existe en différentes tailles avec de nombreuses capacités.

Cette nouvelle version EcoFlow Delta 2 est une centrale électrique d’une capacité de 1024 Wh. Il n’y a pas de plus grosses capacités pour le moment. Si cette quantité ne suffit pas, elle peut être étendue jusqu’à 3 kWh à l’aide de batteries supplémentaires via une connexion sur le côté. L’onduleur permet une puissance continue de 1800 W et jusqu’à 2400 W en crête.

On parle ici d’une station électrique qui pèse 12 kg. C’est évidemment un produit qui reste compact, mais qui ne peut pas être transporté facilement sans véhicule.

Du LFP, comme certaines batteries Tesla

Ce qui est intéressant ici est que le constructeur mise sur une batterie LiFePO4 (LFP) pour le Delta 2. C’est exactement la composition chimique de la batterie présente sur la Model 3 Propulsion. Cette batterie lithium fer phosphate permet 3 000 cycles de charge avant que la capacité ne tombe en dessous de 80 %. C’est trois à quatre fois plus que la première génération, cela lui donne une grande durée de vie et élargit ses possibilités d’usage.

De plus, par rapport au premier modèle sorti en 2019, la Delta 2 est chargée plus rapidement : X-Stream Fast Charge en 1200 W, comptez donc une charge de 0 à 80 % en 40 minutes. Quand vous activez la charge rapide, des ventilateurs refroidissent les batteries.

Enfin, elle supporte beaucoup mieux les charges à 100 %. Vous pouvez limiter les charges à 80 ou 90 %, par exemple, mais ce n’est pas forcément nécessaire avec une chimie LFP.

Des connectiques polyvalentes

La Delta 2 dispose de quatre ports USB-A à l’avant. Il y a également deux ports USB-C, chacun avec 100 watts de puissance. Vous pouvez donc brancher un ultrabook, comme un MacBook Pro 14 par exemple. Vous avez également quatre grosses prises de courant derrière qui supporte 1 800 Watts. Il y a une prise allume-cigare de 12 V.

Notez que la Delta 2, comme la première, est Bluetooth et Wi-Fi. Vous pouvez vous connecter à la batterie depuis votre smartphone via une application dédiée, cela permet de vérifier le niveau de charge, mais aussi la température et les divers indicateurs.

À quoi sert une « power station » ?

C’est certainement une question que vous vous posez… Un produit si massif n’est pas transportable comme les batteries externes que l’on a l’habitude de croiser.

Tout d’abord, les stations électriques à base de Lithium ont des batteries très semblables à celles que l’on trouve sur les voitures électriques. Elle offre donc de grosses capacités, avec de la charge rapide.

On peut théoriquement y brancher une voiture électrique, cela peut être une option d’urgence si l’on tombe en panne. Mais, ce n’est pas évident pour ça que vous devez acheter ce produit. Déjà, car toutes les voitures ne chargeront pas avec une batterie transportable, il faut potentiellement y ajouter une prise de terre pour lancer le charge.

Pour les nomades

Non, l’EcoFlow Delta 2 est à destination avant tout des nomades qui voyagent en van, par exemple, cela permet de charger ses appareils mobiles, y brancher tout ce dont vous aurez besoin : des enceintes, une plancha, un projecteur vidéo, un frigo et ainsi de suite.

On peut l’associer à des panneaux solaires (jusqu’à 500 W en entrée), ce qui offre une solution d’indépendance énergétique.

Pour la maison

De plus, vous pouvez utiliser la Delta 2 dans le cadre d’une installation domestique. Grâce à la fonction EPS (Emergency Power Supply), l’EcoFlow Delta 2 passe automatiquement en mode d’alimentation par batterie en cas de panne soudaine, l’alimentation des appareils est même censée être rétablie en 30 millisecondes.

Au lieu de chercher des bougies lors d’une panne de courant, vous pouvez vous assurer que les lumières, le portail électrique, les réfrigérateurs et tout autre appareil essentiel resteront sous tension.

Enfin, associée à des panneaux voltaïques, cette station électrique pour vous permettre d’effectuer des économies en énergie. Elle sert alors de tampon, les panneaux solaires chargent la batterie la journée, la batterie prend ensuite le relai la nuit. En fonction de votre configuration et de votre consommation, cette station de charge peut s’avérer un bon plan dans ce contexte de crise énergétique.

Le youtuber Tesla Riviera a testé une configuration dans lequel plusieurs stations électriques sont branchées à des panneaux solaires, l’ensemble est connecté au réseau électrique d’EDF. Son objectif : alimenter sa maison 24 heures uniquement avec les batteries Delta Pro de première génération.

Pour les professionnels

Enfin, la Delta 2 peut également être une solution essentielle dans le BTP, ou même pour un food truck. Dans le cadre des métiers extérieurs, elle fournit de l’énergie qui permet d’alimenter de gros appareils, y compris des outils de bricolage ou même des appareils énergivores comme des crêpières qui nécessitent de grosses puissances.

Combien cela coûte-t-il ?

La station électrique EcoFlow Delta 2 sera vendue au prix de 1 199 euros TTC et pourra être commandée sur les sites Web d’EcoFlow à compter du 16 septembre. On la retrouvera par ailleurs un peu partout, et certainement dans les magasins de bricolage.

Nous testons actuellement les stations EcoFlow Delta 1 et 2, vous aurez donc bientôt l’opportunité de lire nos retours dans différents tests que l’on a pu organiser pendant les vacances.

