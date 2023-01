Afin de protéger vos PC et autres appareils électriques lors de coupures d’électricité trop fréquentes, investir dans un onduleur électrique peut apparaître comme la bonne solution. Toutefois, il est nécessaire d’éclaircir toutes les zones d’ombre autour de ces produits avant de faire un investissement. Voici notre comparatif complet des meilleurs onduleurs.

La gestion du courant électrique est le principal ennemi de vos appareils. Avec la crise énergétique qui refait surface et tous les problèmes que celle-ci implique, il convient de trouver une parade pour protéger au mieux votre PC, votre TV ainsi que le reste de votre équipement. La meilleure solution pour cela est d’investir dans un onduleur qui fera partie de votre arsenal d’objets pour faire des économies d’énergies.

Avant de se lancer plus loin dans le guide, il est nécessaire de décrypter un peu l’utilisation de ces produits. Il ne s’agit pas d’un générateur autonome d’électricité. Les onduleurs prennent le relais en termes d’électricité pour vous offrir entre 10 et 30 minutes d’autonomie. Certains d’entre eux bénéficient d’une fonctionnalité de protection contre les sauts de tension. Parmi les éléments à regarder, il faudra faire attention à la puissance dont vous avez besoin. Pour ce faire, identifiez quels appareils seront branchés et surtout soyez attentifs aux valeurs en VA et non en Watts.

Afin d’anticiper au mieux votre achat, nous vous conseillons de regarder nos guides des composants pour votre PC fixe.

Eaton Ellipse ECO 1200 FR : notre recommandation d’onduleur PC

Ce modèle est proposé en différentes configurations, mais c’est celle émettant 1200 VA de puissance soit 750 Watts. Dans sa construction se trouvent 8 prises type FR, trois d’entre elles sont reliées à la batterie de secours tandis que la dernière n’est protégée contre la surtension. La machine mesure 23 centimètres de long pour 26 de hauteur. Vous avez aussi une prise USB et deux ports Ethernet.

En termes de performances, l’Eaton Ellipse permet à un PC de tenir 10 minutes le temps de sauvegarder vos fichiers. L’onduleur est off-line pour protéger des parasites sur la tension, mais surtout de la foudre. Il est facile à installer et surtout agréable au quotidien. L’onduleur promet un bruit maximal de 25 décibels. Enfin, il pourra économiser de 25 % votre consommation énergétique.

Le prix de départ du produit est affiché à 259 euros.

APC Back-UPS Pro : l’onduleur PC haut de gamme

Vous êtes à la recherche du meilleur produit disponible ? En l’occurrence, l’onduleur APC Back-UPS Pro est la référence que nous vous conseillons pour le haut de gamme. Cela passe par une fiche technique assez attractive. L’onduleur promet une puissance de 1500 VA soit 865 Watts de déployés et surtout une construction complète. Il s’agit d’une technologie Line Interactive avec une batterie au plomb à l’intérieur. Elle offre une durée de vie d’environ 3 à 5 ans et coûte 119 euros pour la remplacer.

Ce sont 6 prises compatibles aux normes françaises qui sont placées sur le produit. Trois d’entre elles sont protégées contre les coupures de courant et les trois autres sont parafoudre. Deux prises RJ45 d’entrée et de sortie protégées contre les surtensions sont aussi de la partie. Enfin, il est possible d’y brancher une batterie supplémentaire. Sur la face avant se trouve un écran LCD qui affiche notamment l’endurance de l’onduleur.

Dernier élément, le logiciel Powerchute Personnal Edition vous permet de connaître la consommation d’énergie de vos produits, la gestion de l’électricité ou encore la tension électrique de l’appareil. En bref, c’est l’appareil haut de gamme par excellence avec le prix qui va avec. Dans cette configuration, l’onduleur est vendu à partir de 430 euros.

Eaton 3S 700 FR : simple à installer

Pour ce type de produit, c’est d’abord un choix esthétique. En effet, la plupart des onduleurs ressemblent à des boîtiers assez massifs et donc difficiles à intégrer dans votre installation. L’Eaton 3S est davantage proche de la multiprise un peu plus imposante. Celui-ci se branche directement sur une prise murale terre 230V.

L’onduleur off-line se compose de huit prises de type FR, deux emplacements RJ45 et deux ports USB type A. Il offre aussi une puissance de 700 VA, soit 420 Watts. C’est largement suffisant pour qu’un PC bureautique puisse tenir jusqu’à 20 minutes supplémentaires. En revanche, c’est trop juste pour un PC gamer performant.

L’Eaton 3S est aussi livré avec un logiciel compagnon nommé Eaton UPS Companion qui se révèle être assez austère et surtout dispensable. La batterie au plomb mise en place a une durée estimée entre 3 et 5 ans. Elle se révèle même facile à remplacer. Nous vous recommandons celle à 700 VA, mais sachez que le produit se décline en plusieurs niveaux de puissance allant de 450 à 850 selon vos besoins.

Infosec Z1 Zenergy Cube EX 400 VA : l’onduleur pas cher

Vous êtes à la recherche d’un onduleur pensé pour de l’équipement de salon ou bien pour votre PC de bureautique ? Le Z1 Zernergy Cube EX de la marque Infosec est le produit idéal qui reste accessible en termes de prix et avec un format compact.

En termes de puissance, l’onduleur délivre 400 VA et se caractérise comme étant off-line. Ce sont trois prises de types FR qui sont protégées. Il permet ainsi d’offrir jusqu’à 10 minutes d’autonomie supplémentaires à un PC. Le produit protège des variations de tensions et vous prévient lorsqu’une coupure intervient. Le bruit émis ne dépasse pas les 40 décibels.

Le prix de cet onduleur est à 69 euros et c’est le moins cher présent au sein de notre sélection.

APC Back UPS BX2200MI : le plus puissant des onduleurs de notre sélection

Ceux en quête d’un produit qui centralise tout votre équipement ou bien pour soutenir une machine puissante, il vous faudra un appareil capable de tenir la route. Nous vous conseillons pour cela d’investir dans l’APC Back UPS BX2200MI, un onduleur line interactive affichant une puissance de 2200 VA.

Au sein de sa construction, ce sont 4 prises FR qui sont protégées par la batterie de secours, mais aussi contre les surtensions. Vous avez aussi un port « In » et un « Out » RJ45. Grâce à cela, il est possible de protéger votre PC performant ou bien plusieurs appareils, notamment votre téléviseur. L’onduleur est capable de gérer lui-même la tension électrique au besoin.

La batterie au plomb est celle qui assure l’autonomie de vos appareils. Au minimum, ce sont 25 minutes supplémentaires qui sont garanties par la machine. Ajoutez à cela le logiciel PowerChute Personal Edition et vous avez au quotidien une machine capable de vous aider en cas de coupure de courant. Par exemple, ce dernier vous informe du coût énergétique de vos produits.

En matière de prix, cette version unique est facturée à 354 euros.

EcoFlow River 2 : la station électrique qui sauve la mise

Ce produit est un peu plus particulier dans le sens où il ne s’agit pas d’un onduleur à proprement parler. La centrale électrique EcoFlow River 2 est un appareil ayant la particularité d’intégrer des batteries LFP. L’accumulateur de Lithium Fer Phosphate présent sur les voitures Tesla permet de cumuler 3 000 cycles de charges sans entamer la batterie sous les 80 %. À l’usage, celle-ci est capable de tenir 6 ans.

Dans sa construction, la machine contient une prise FR terre, deux prises USB-A et une USB-C. La batterie peut être chargée sur secteur en une heure, ou bien à l’énergie solaire. Le produit délivre une puissance totale de 600 W avec la possibilité d’y brancher plusieurs appareils en simultané. En cas de coupure de courant, il est possible de faire tourner votre PC Fixe pendant 2 à 3 heures. Il est aussi possible de l’utiliser comme onduleur de « fortune ». Même si le produit ne gère pas les variations de tension, il est tout à faire capable de prendre le relais en cas de coupure sans entamer la batterie.

Un laps de temps nécessaire pour que votre PC ou même votre serveur NAS ne s’éteigne avec le risque de perdre vos données. La station EcoFlow est tout de même un bon investissement tant il apporte une réelle solution de secours en cas de coupure. Une application compagnon, disponible sur iOS et Android permet de se connecter en Bluetooth ou en Wi-Fi sur votre batterie. Vous pourrez ainsi suivre la charge du produit en temps réel et gérer au mieux celle-ci.

Tout savoir sur les onduleurs PC

Quels sont les types d’onduleurs électriques ?

Il existe trois types d’onduleurs sur le marché :

Les produits in-line aussi nommés Line Interactive . Ils permettent de se protéger de la foudre, de filtrer les parasites de tension avec une meilleure protection grâce à un régulateur. Ils sont parfaits si vous avez une tension électrique variable, mais sont un peu plus chers et encombrants.

. Ils permettent de se protéger de la foudre, de filtrer les parasites de tension avec une meilleure protection grâce à un régulateur. Ils sont parfaits si vous avez une tension électrique variable, mais sont un peu plus chers et encombrants. Les produits off-line . Ce sont les produits les plus communs sur le marché puisqu’ils protègent de la foudre et des coupures. Si jamais vous subissez des variations de tensions, ce genre d’appareil est le moins performant possible. En revanche, ils ont l’avantage d’être compacts et souvent assez peu onéreux.

. Ce sont les produits les plus communs sur le marché puisqu’ils protègent de la foudre et des coupures. Si jamais vous subissez des variations de tensions, ce genre d’appareil est le moins performant possible. En revanche, ils ont l’avantage d’être compacts et souvent assez peu onéreux. Les produits on-line. Ces derniers ne sont pas présents au sein de notre sélection. Notamment parce qu’ils sont très couteux, mais surtout parce qu’ils sont surtout pensés pour un usage professionnel. Ils sont encombrants et très bruyants. Ce sont des appareils fonctionnant constamment sur batterie, il n’y a donc aucune latence lors d’une coupure de courant.

Quelle puissance choisir pour votre onduleur ?

C’est aussi l’une des caractéristiques les plus importantes avant de choisir votre onduleur. Avant de vous lancer dans un achat, il est nécessaire d’identifier l’équipement que vous souhaitez protéger. Vous avez pu le voir, la puissance exprimée en Volt Ampères soit VA. Elle correspond à la réserve de batterie en place et indique peu ou prou l’autonomie. La plupart font la conversion en Watts, mais grossièrement la formule pour convertir des Watts en VA est la suivante : nombre de Watts / 0,66. Afin d’anticiper au mieux votre consommation, nous vous conseillons d’acheter un onduleur un peu plus puissant que les produits à protéger.

Quels produits brancher sur votre onduleur ?

Bien entendu, le but de l’onduleur est de protéger vos appareils électriques, mais encore faut-il identifier quels sont les produits à brancher sur ce genre de produits. Automatiquement, les PC fixes font office de candidats idéaux, mais ce ne sont pas les seuls. Les NAS peuvent aussi être protégés contre les coupures de courant. Si vous êtes équipés d’un PC portable, pas de panique. Les téléviseurs Oled peuvent aussi être protégés grâce aux onduleurs.

Pourquoi avoir besoin d’un onduleur chez soi ?

Ce genre de produit est indispensable si vous souhaitez protéger de l’équipement sensible comme un PC fixe. En ces temps de télétravail, l’autonomie apportée par l’onduleur vous permettra de sauvegarder tous vos fichiers avant que le PC ne s’éteigne. En effet, grâce à la batterie, l’onduleur prend le relais du courant. Cela permet aussi de protéger vos appareils électriques. L’onduleur filtre la tension électrique et ne pas abîmer les produits branchés.

