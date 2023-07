Notre sélection des meilleures multiprises connectées pour votre maison

Une multiprise connectée ne permet pas uniquement d’alimenter plusieurs appareils en utilisant une seule prise murale. Elle apporte un peu d’intelligence à vos objets électriques non connectés, tout en vous aidant à réaliser des économies d’énergie.

Les prises connectées (Smart Plug) sont des objets connectés qui simplifient le quotidien et apportent la connectivité à tous les objets électriques de la maison. De plus, elles permettent de mieux gérer sa consommation d’électricité. Toutefois, elles restent limitées à un seul produit par prise et c’est là qu’une multiprise connectée change la donne. Ainsi, elle permet de brancher de 3 à 4 appareils simultanément en n’utilisant qu’une seule prise murale, tout en conservant les fonctionnalités intelligentes d’un Smart Plug. C’est l’un des appareils indispensables pour une bonne maison connectée.

Nous allons ici vous détailler les avantages qu’offrent ces multiprises connectées et comment les choisir. Nous vous proposons également une sélection de trois références testées par nos soins.

Quels sont les différents types de multiprises connectées ?

Il existe six grandes familles de multiprises, mais les modèles connectés sont en général au format multiprise à rallonge. L’objet est alors rectangulaire avec de trois à quatre prises à disposition et se voit doté d’un câble pour déporter les branchements électriques. Comme les onduleurs, certains modèles disposent d’un interrupteur pour couper l’alimentation de toutes les prises simultanément et d’autres un interrupteur pour chacune.

Les multiprises les plus évoluées disposent d’une protection parafoudre pour protéger vos appareils des fortes surtensions. D’autres produits proposent un parasurtenseur qui protège des variations de tensions du réseau électrique. Depuis quelques années, les multiprises disposent également de ports USB de type A et plus rarement de type C pour recharger sans adaptateur smartphones, consoles portables, tablettes et tout autre produit dont l’alimentation se fait via un câble USB.

Les meilleures multiprises connectées testées par la rédaction

Konyks Polyco : la multiprise connectée Wi-Fi plus généreuse

D’un blanc très classique, cette multiprise intelligente affiche un design et une qualité de fabrication honorable, mais qui aurait pu être un peu plus qualitative. Attention, cela reste plutôt propre, mais cela aurait pu mériter plus de soin, surtout à 59,99 euros. Il s’agit d’un produit assez compact avec des dimensions de 33,4 x 6,44 x 4 cm pour quatre prises, quatre ports USB-A et un cordon de 1,80 m. Elle affiche un bouton de mise en marche et cinq LED, une par prise, la dernière étant dédiée à l’état de la multiprise. Chacune des prises est pilotable individuellement, mais ce n’est pas le cas des ports USB qui sont traités d’un seul bloc. Notez qu’il est possible de couper l’alimentation des ports USB, ce que ne proposent pas les concurrents testés ici.

La Polyco accepte une puissance maximale de 3 520 W et un ampérage total de 16 A, sachant que chaque prise supporte au maximum 2000 W et 10 A. Le bloc de ports USB supporte 4 A au total et 2,4 A au maximum par port USB. La connectivité se base sur le Wi-Fi en 2,4 GHz et l’ensemble se contrôle via l’application Konyks. Un produit à la qualité de fabrication correcte, mais en dessous de ce que proposent les autres produits de ce dossier.

L’installation se réalise très simplement, vous n’avez qu’à choisir le Polyco dans la liste des produits proposée par le constructeur. L’association doit se faire sur un réseau Wi-Fi en 2,4 GHz et elle a aussi parfaitement fonctionné avec un réseau hybride. L’ensemble ne vous prendra pas plus de 2 minutes.

La page d’accueil de l’application présente l’ensemble des produits Konyks en votre possession. Notez que d’ici vous pouvez déjà piloter les prises. Ensuite, il suffit d’appuyer sur l’icône correspondant à celle de la multiprise pour en avoir le contrôle complet. L’affichage est très clair avec une reproduction visuelle de la multiprise. Il est alors possible de piloter chacune des prises indépendamment et le bloc de port USB. Vous avez la possibilité d’ajouter un compte à rebours qui arrêtera l’alimentation sur une prise après un temps que vous aurez défini.

Cette fonction peut servir pour stopper une veilleuse le temps qu’un enfant s’endorme par exemple. Il est également possible de créer un planning complet. L’application propose également un système d’automatisation bien pensé et facile à mettre en œuvre. Toutefois, ce sera en l’intégrant à Alexa, Google Home ou encore IFTT (Siri et Home Kit ne sont pas supportés), que vous pourrez créer des routines plus spécifiques dans le cadre de votre maison connectée.

Avis 7/10

Cette multiprise connectée est généreuse en connectiques, très simple à utiliser et à programmer. L’interaction via l’application ou les assistants vocaux est efficiente et pratique au quotidien. Positionnée à 59,99 euros, elle affiche un rapport qualité-prix concurrentiel, même si Konyks aurait pu soigner un peu plus la qualité de fabrication.

Tapo P300 : la multiprise connectée pour Google Home et Amazon Alexa

Source : Yazid Amer – FrandroidTapo soigne ici le design de sa multiprise intelligente et si ce n’est pas encore du niveau de Eve Home, cela reste supérieur à ce que propose Konyks. Les lignes sont épurées et pourtant travaillées, tout comme la qualité de fabrication de très bon niveau. Elle affiche des mensurations de 26,8 x 5,5 x 4 cm, avec un cordon de 1,5 m de longueur, pour trois prises et trois ports USB C et USB A. Ces derniers sont traités d’un seul bloc, alors que les prises sont pilotables individuellement.

La puissance maximale autorisée est de 2 300 W, la plus faible de ce dossier, pour un ampérage total de 10 A. Les deux ports USB-A supportent respectivement 5V/3A et 12 V/1,5 A et l’USB-C offre la charge rapide 18 W (9V 2A). Attention, à la différence de sa concurrente Konyks, il est ici impossible de couper l’alimentation des ports USB. L’ensemble se contrôle via l’application Tapo, la même utilisée par tous les objets connectés de la marque.

L’installation est simplissime, après avoir sélectionné le produit dans la liste des références, l’association se fera dans un premier temps en Bluetooth 4.2. Ensuite, il vous sera proposé de réaliser la connexion à votre réseau WiFi de préférence 2,4 GHz, sachant que les réseaux hybrides 2,4/5 GHz sont parfaitement supportés.

À la différence de l’application Konyks, quand vous arrivez sur la page d’accueil, vous noterez la présence de trois prises connectées. En effet, la multiprise n’est pas considérée comme un seul objet connecté, mais comme trois indépendants. Vous pourrez d’ici les mettre sous tension ou couper le courant. Pour avoir accès aux fonctions plus avancées, un appui sur l’icône d’une prise suffit.

À partir de là, vous avez accès à un compte à rebours et la création d’un planning de fonctionnement. Pour accéder aux automatisations de l’application, il faut revenir sur la page d’accueil et sélectionner l’onglet Intelligent.

La création de scénarios est assez simple et ne pose pas de difficulté. La Tapo 300 est supportée par Amazon Alexa, Google Home et Home Kit.

Avis 8/10

Un produit à 49,99 euros robuste et bien pensé qui permet un contrôle assez fin des trois prises connectées qui composent cette multiprise. La charge rapide est un vrai plus et ce produit sera très à l’aise sur un bureau par exemple.

Eve Energy Strip : la multiprise connectée pour HomeKit

Oubliez les multiprises classiques et leur vulgaire plastique blanc. Nous sommes ici en face d’un produit haut de gamme au plastique noir très résistant et qui est cerclé d’une robe d’aluminium de toute beauté. L’ensemble respire l’élégance et le sérieux, ce qui va jusqu’à la finition sans faille. En général, une multiprise est faite pour être cachée, ici elle a été dessinée pour être exposée. Elle est plus massive que ses concurrentes avec des mensurations de 6,4 x 31.6 x 4,4 cm et un cordon d’1m90 de longueur. Trois boutons permettent de couper l’alimentation de chacune des trois prises.

La puissance maximale supportée par la multiprise intelligente est de 3 620 W et un Ampérage total de 16 A. À la différence de ses concurrentes, ici aucun port USB n’est présent, ce qui est vraiment dommage. La connectivité se base sur le Wi-Fi et le Bluetooth, qui permettent le contrôle via l’application Maison ou Eve Home qui apporte de petites fonctionnalités supplémentaires.

L’installation passe donc par Home kit, il suffit de scanner le QR Code dédié apposé sur l’appareil. L’association se réalise en quelques minutes et le produit est alors immédiatement disponible.

En passant par l’application Maison, vous piloterez chaque prise indépendamment. Le produit a été développé pour travailler en toute harmonie avec l’écosystème Apple. Si vous nommez bien chaque prise, vous pourrez très facilement les contrôler via Siri et surtout créer des scénarios dans Maison.

Toutefois, l’application EVE propose deux fonctions supplémentaires qui méritent le détour. Le premier concerne les mises à jour qui ne sont disponibles qu’à travers l’application.

Ensuite vient une fonction de suivi de consommation qui est très complète. Elle se met à jour toutes les dix minutes et vous donne une bonne indication de votre consommation électrique et même une estimation de son coût.

Cette fonctionnalité est intéressante pour mieux comprendre sa consommation et mieux piloter ses appareils électriques au quotidien.

Avis 7/10

Eve Home signe ici un très beau et bon produit. Sûrement la plus belle multiprise du marché, mais aussi une des plus chères (99,95 euros) et limitées. En effet, elle ne propose que trois prises et aucun port USB. De plus, son application ne permet pas de créer de planning ou d’ajouter de compte à rebours, tout en étant cantonné à l’univers Apple. Mais si vous êtes déjà accroc à la marque à la pomme et que l’esthétique est aussi importante que la puissance supportée, alors elle est un produit de premier choix.

Quel est l’intérêt d’une multiprise connectée intelligente ?

Quelles sont les précautions à prendre avec une multiprise connectée ?

Au quotidien, il y a quelques précautions à prendre pour un usage sécurisé d’une multiprise. En premier lieu, comme nous l’avons vu juste au-dessus, ne pas dépasser la puissance maximale admissible par la multiprise. Ensuite, ne jamais brancher une multiprise à une autre dans l’objectif de multiplier le nombre de connexions électriques. Cela peut induire un court-circuit et engendrer un début d’incendie. Enfin, ne branchez jamais de gros électroménager sur une multiprise. En effet, un réfrigérateur, un lave-linge ou un lave-vaisselle consomment souvent plus de 2 000 watts. Le moindre appareil de cuisine que vous brancheriez en plus pourrait faire naître de dangereuses surtensions.

Quels sont les appareils que l’on peut brancher à une multiprise connectée ?

Dans l’absolu, tous ceux que vous voudrez, tant que vous restez sous la limite de puissance acceptée par la multiprise. Mais si cette dernière est connectée, alors autant en profiter pour apporter un peu d’intelligence à vos appareils électriques non connectés. Ainsi, cela peut être un antique poste de radio, un climatiseur, un ventilateur, tous les appareils électriques que vous souhaitez rendre connectés. Prenons l’exemple d’un luminaire. Vous pourrez alors l’allumer ou l’éteindre depuis votre smartphone, l’intégrer dans des scénarios de maison connectée pour qu’elle s’allume quand vous rentrez chez vous ou encore simuler une présence durant votre absence.

Peut-on faire des économies d’énergie avec une multiprise connectée ?

Certaines multiprises connectées permettent de contrôler indépendamment chacune de leurs prises. La gestion des appareils qui y sont branchés est alors beaucoup plus fine en permettant de contrôler chacun des produits seuls et non pas d’un seul bloc. De plus, vous pouvez couper l’alimentation de chaque prise, et donc éviter d’alimenter inutilement une enceinte inactive, un chargeur de mobile ou un téléviseur qui consomme même en mode veille. Un outil intéressant pour optimiser sa consommation. Prenez une cuisine avec une multiprise connectée qui alimente une machine à café, un écran connecté et un grille-pain. Nous pouvons programmer la multiprise pour qu’elle alimente la machine à café et le grille-pain uniquement à partir de 7 h du matin, et couper le courant à 9 h 30 et faire de même avec l’écran connecté de 7 h à 23 h 30. Ainsi, ces produits ne sont alimentés, et donc consomment de l’électricité, que sur les plages horaires que vous aurez décidées. Il est également possible de programmer des minuteurs prise par prise. Par exemple, vous mettez votre smartphone en charge et savez qu’il faut 1 h 30 pour atteindre les 100 %. Il suffit de programmer la désactivation de la prise au bout de ce temps, pour ne plus alimenter le bloc de charge inutilement.

Quelle puissance pour sa multiprise connectée ?

Une multiprise est un appareil électrique comme un autre, il a une tension et une intensité maximales d’entrée et de sortie. À titre indicatif, voici la puissance demandée par certains produits électriques de la maison :

Chargeur de smartphone : 5 W

Radio-réveil : 10 W

Mixeur : 100 à 150 W

Téléviseur : 200 W

Sèche-cheveux : 300 à 600 W

Aspirateur : 650 à 800 W

Cafetière : 1 000 W

Four à micro-ondes : 1 000 à 1500 W

Chauffage d’appoint : 1 000 à 2000 W

La somme de la puissance de chaque produit branché à la multiprise ne doit pas dépasser sa puissance maximale supportée. En moyenne, elle va de 2 500 à 3 800 watts, ce qui devrait vous laisser une certaine marge.

