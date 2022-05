Pourquoi il ne faut jamais débrancher son téléviseur OLED

On peut être tenté de faire quelques économies en ajoutant une prise connectée à son téléviseur OLED... mais c'est une mauvais idée et on vous explique pourquoi.

Lorsqu’un appareil est en veille, il utilise de l’électricité. D’après une étude réalisée aux États-Unis (Cnet), ces appareils en veille représentent 5 à 10 % de la consommation globale d’un foyer. En raison de la hausse des prix de l’électricité, on essaye de changer nos habitudes. Afin d’éviter une consommation d’énergie inutile, de nombreuses personnes ont tendance à débrancher leurs appareils électriques. Cependant, cela n’est pas une bonne idée pour tous les appareils.

Les écrans OLED ont des fonctions qui s’activent en veille

Malheureusement, les écrans OLED sont les premiers appareils à ne pas débrancher. Les téléviseurs OLED en mode veille, dont ceux de LG, effectuent un processus de compensation, que l’on appelle également rafraîchissement des pixels en français. Ce processus est censé empêcher l’effet de brûlure (burn-in).

C’est un problème des écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED) qui n’est pas un phénomène nouveau. Il existe depuis aussi longtemps que les écrans existent, même les écrans d’ordinateur à tube cathodique à l’ancienne souffraient de ce problème. Le terme, d’ailleurs, nous vient de l’époque des écrans CRT, sur lesquels le phosphore émettant de la lumière et générant l’image perd sa luminosité au fil du temps.

Parmi la flopée d’outils, les téléviseurs OLED en mode veille effectuent donc un rafraîchissement automatique des pixels en arrière-plan après quatre heures de fonctionnement. Si vous débranchez l’appareil ou coupez l’alimentation secteur, le téléviseur n’effectuera pas cette opération. Cela peut ne poser aucun problème à court terme, mais avec le temps, le téléviseur peut produire des images fantômes, entraînant une dégradation permanente de la qualité de l’image.

Pendant longtemps, LG ne communiquait pas sur cette fonction dans sa documentation officielle, on peut désormais trouver le terme Pixel Refresher :

La fonction Pixel Refresher intégrée aux téléviseurs LG OLED détecte automatiquement la dégradation des pixels grâce à un balayage régulier et la compense si nécessaire. La fonction détecte également tout changement de tension TFT (Thin Film Transistor) pendant la mise hors tension pour éviter la dégradation du pixel et pour corriger en la comparant à une valeur de référence fixe.

