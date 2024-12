On « frôle le mensonge caractérisé » : attention aux chargeurs USB-C que vous achetez

L’USB-C est devenu le standard de la recharge sur nos produits mobiles : smartphones, tablettes, consoles portables et PC. Il faut toutefois faire attention au moment de choisir un chargeur.

Grâce à un large mouvement de l’industrie, mais aussi la réglementation dans l’Union européenne, l’USB-C s’est imposé comme le connecteur universel pour nos appareils mobile.

Comme cela a été répété de nombreuses fois, l’USB-C est un simple connecteur qui promet et permet beaucoup de choses, mais que tous les fabricants n’intègrent pas de la même façon.

Il faut donc être vigilant au moment de choisir son chargeur, notamment pour ce qui est de la charge rapide sur smartphone. C’est à ce sujet que s’est attaqué 01net dans un test approfondi de neufs chargeurs de smartphone.

Les chargeurs de marque

Nos confrères ont pu à la fois tester les chargeurs proposés par Samsung, Google, Apple et Xiaomi, mais aussi les chargeurs d’accessoiristes spécialisés comme Anker ou Ugreen.

Pour chaque chargeur, 01net a mesuré la vitesse de charge et la puissance délivrée tout au long de la recharge.

Il en ressort qu’Apple et Xiaomi sont plutôt les mauvais élèves du secteur : « les deux chargeurs ont beau afficher des vitesses de charge très alléchantes sur leur plastique blanc, 67 W et 120 W, ils terminent bons derniers ».

C’est Google qui en ressort comme le bon élève avec un chargeur 45W offrant une puissance plus équilibrée, tout au long de la recharge du smartphone. Le géant américain était l’un des premiers supporters de l’USB-C et du Power Delivery.

Quel est le chargeur idéal ?

Reste que ce sont surtout les chargeurs des accessoiristes qui semblent se démarquer en termes de qualité.

Sans surprise, mais c’est cohérent et rassurant, on retrouve des références conseillées dans notre guide dédié aux chargeurs USB-C, notamment des marques Anker et Belkin.

Nos confrères ont aussi été positivement surpris par la marque Ugreen et son chargeur Nexode.

Il faut prendre également soin d’associer le bon chargeur avec de bons câbles USB-C.

Seul le chargeur d’Amazon Basics est pointé du doigt dans le grand comparatif : « il faut l’écrire noir sur blanc : le chargeur Amazon Basics frôle le mensonge caractérisé ».

N’hésitez pas à lire le détail des tests et l’analyse chez nos confrères de 01net.