Un an avec le Galaxy S24 : j’ai enfin trouvé le smartphone idéal pour m’en passer

Un an après la sortie du Galaxy S24, et alors que le Galaxy S25 sortira prochainement, il est temps de faire le point après un an de test longue durée.

Le Samsung Galaxy S24 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Alors que Samsung vient d’annoncer ses nouveaux smartphones haut de gamme, le Galaxy S25 en tête, il est temps de faire le point après un an d’utilisation quotidienne du précédent modèle de la marque, le Galaxy S24.

Au même titre qu’Omar avec son Galaxy S24 Ultra, voici donc un retour d’expérience après douze mois avec le Galaxy S24.

Un smartphone compact et résistant

Si vous avez déjà eu l’occasion de lire mes retours d’utilisation des Asus Zenfone 10 ou Huawei P30, vous le savez déjà : j’adore les smartphones de petit format.

Or, de plus en plus de constructeurs tendent à s’orienter uniquement vers de smartphones dotés d’écrans de plus de 6,4 pouces. Mais quelques-uns persistent encore à proposer des modèles de format plus raisonnable, avec une diagonale d’écran de moins de 6,2 pouces.

Le Samsung Galaxy S24 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

C’est le cas de Samsung avec ses Galaxy S classiques — sans Plus ni Ultra. Pour le Galaxy S24, on a ici un smartphone de 147 x 70,6 x 7,6 mm pour une diagonale d’écran de 6,2 pouces. Certes, l’écran est plus large que les 5,9 pouces du Zenfone 10, mais le gabarit est très proche. Pour rappel, le smartphone d’Asus est contenu dans un châssis de 146,5 x 68,1 x 9,4 mm.

Le Samsung Galaxy S24 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Si j’apprécie toujours les smartphones relativement compacts, c’est parce qu’en plus de quinze ans d’utilisation, je n’ai jamais pris le pli d’utiliser le smartphone à deux mains. Et à défaut de modèle de moins de 6 pouces, le format de 6 à 6,2 pouces, sans bordures, reste le plus confortable.

En sus, tant qu’à aborder le sujet du design, je dois avouer que j’ai été épaté par la résistance du Galaxy S24, même en l’utilisant sans aucune coque. Non seulement le téléphone est tombé sur le sol — parquet ou moquette — sans dommage, mais même dans la rue, il s’en est sorti indemne.

Le Samsung Galaxy S24 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid Le Samsung Galaxy S24 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid Le Samsung Galaxy S24 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Au début d’une séance de footing, avec le téléphone dans une poche de veste que j’avais oublié de fermer, le téléphone a chuté et s’en est sorti sans grave dommage. Seules quelques rayures sur l’écran et les tranches permettent d’en garder le souvenir.

Une autonomie limitée

S’il y a bien un point sur lequel j’attendais le Galaxy S24 au tournant, c’était sur son autonomie. Il faut dire que le smartphone est doté d’une petite batterie de 4000 mAh et d’une puce Exynos 2400 particulièrement énergivore par rapport au SoC Snapdragon 8 Gen 3 utilisé outre-Atlantique.

Par ailleurs, Samsung est toujours à la traîne en ce qui concerne la charge rapide, limitant la puissance de charge du Galaxy S24 à seulement 25 W.

Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

De mon côté, les derniers smartphones que j’ai eus l’occasion de tester sur le long terme étaient dotés d’une meilleure autonomie ou, à défaut, d’une charge rapide supérieure à 45 W — sinon les deux. Autant dire que le Galaxy S24 ne m’inspirait pas particulièrement confiance.

Dans les faits, je dois concéder que le smartphone a tenu la journée dans la grande majorité des cas. Mais j’ai un usage particulièrement modéré du smartphone, avec entre 45 minutes et deux heures de temps d’écran par jour. Sur des journées plus intenses, il m’est arrivé régulièrement de devoir le brancher à un chargeur en milieu d’après-midi, pour éviter de me retrouver sans téléphone le soir.

Le plus compliqué a été lors de voyage, notamment une semaine passée à Rome. J’étais alors en charge des itinéraires pour aller d’un point A à un point B et devait donc utiliser Google Maps une bonne partie de la journée. Dans ces circonstances, je n’ai eu d’autre choix que d’embarquer une power bank avec moi pour assurer le coup. Sans cela, je m’en serais difficilement sorti.

Il paraît logique que Samsung ne puisse pas intégrer une plus grosse batterie dans un petit smartphone, et je le comprends. En revanche, la firme aurait au moins pu opter pour un SoC moins énergivore. C’était le cas sur le Galaxy S23 et c’est à nouveau le cas pour le Galaxy S25. Dommage que la génération 2024 ait été sacrifiée. Enfin, dernier point, une charge rapide ne serait clairement pas du luxe. Une puissance de seulement 25 watts est pour le moins limitée en 2025 et il est plus que temps que Samsung passe au moins à 45 watts. Malheureusement, ce n’est toujours pas le cas avec le nouveau Galaxy S25.

Un appareil photo convaincant

En un an d’utilisation du Galaxy S24, j’ai logiquement pris des photos avec le smartphone de Samsung. Néanmoins, j’ai eu un usage pour le moins limité de l’application photo.

Il faut dire que dans la plupart des cas, en voyage notamment, j’emporte toujours avec moi mon appareil photo hybride. Dès lors, c’est surtout pour dépanner que le Galaxy S24 a pu me servir, pour des concerts, durant des entraînements sportifs ou lorsque je suis sorti sans mon sac à dos.

Reste que, dans l’ensemble, le smartphone de Samsung propose des résultats plus que convenables, y compris pour les photos de nuit. Le seul élément qui a pu me manquer était un téléobjectif avec une plus longue focale.

Le Galaxy S24 est en effet limité à un zoom optique x3, ce qui équivaut à un 70 mm sur un appareil photo full frame. Or, j’ai tendance à apprécier les focales plus longues encore, jusqu’à 200 mm, ce qui n’est proposé que sur le Galaxy S24 Ultra.

Malheureusement, c’est encore une fois le petit gabarit du smartphone qui limite cette possibilité. Dommage, le Galaxy S25 ne fait pas mieux pour la partie téléobjectif et seul l’iPhone 16 Pro fait mieux parmi les smartphones de petit format, avec un zoom optique x5 permettant un équivalent 120 mm.

Un smartphone taillé pour Windows

Je ne suis pas un utilisateur assidu des smartphones en général. Pour vous donner une idée, au moment d’écrire ces lignes, mon temps d’écran moyen sur la semaine passée est seulement d’une heure et quatre minutes par jour.

Cela ne signifie pas pour autant que je n’utilise pas d’écrans, au contraire. En fait, je privilégie très largement les interactions au PC — avec un clavier physique, de plus grands écrans et une souris — que celles via le téléphone.

Qu’il s’agisse de Facebook Messenger, d’Instagram, de YouTube ou de WhatsApp, j’ai tendance à systématiquement passer par l’application Windows ou le site Internet pour plus de confort. Et puis, il y a tout le reste… les appels, les SMS, le transfert de fichiers, etc.

C’est surtout dans ce cadre que le Galaxy S24 me faisait de l’œil. Certes, Microsoft propose désormais son application Mobile Connecté sur tous les smartphones Android, mais c’est avec ceux de Samsung qu’elle est le plus poussée.

Les notifications et le partage de photos

Concrètement, l’application Mobile Connecté vous permet de recevoir et d’écrire vos SMS directement depuis votre ordinateur. Elle va aussi vous permettre de retrouver directement toutes les photos et vidéos stockées sur votre téléphone. Un aspect particulièrement intéressant pour synchroniser facilement les photos de votre smartphone vers votre PC sans avoir à passer par un stockage dans le cloud.

Autre fonctionnalité intéressante sur le papier : les notifications du smartphone qui apparaissent dans le centre de notification de Windows 11. C’est particulièrement pratique pour voir la liste des notifications reçues — et les supprimer — tout au long de la journée sans avoir à sortir le téléphone de sa poche. En revanche, cela induit nécessairement quelques doublons lorsqu’on utilise une même application sur PC et sur smartphone.

Par exemple, pour le travail chez Frandroid, nous communiquons via Slack, installé sur mon smartphone et utilisé sur mon PC. Heureusement, il est possible de paramétrer les applications qui peuvent envoyer une notification via l’application Mobile Connecté.

Des fonctions plus complexes à utiliser, ou pour lesquelles je n’ai pas trouvé d’usage

C’est en revanche plus compliqué pour l’une des fonctions de Mobile Connecté exclusives aux smartphones Samsung : le partage de l’écran. Il est possible de contrôler le Galaxy S24 intégralement depuis un PC, et donc d’ouvrir n’importe quelle application. Néanmoins, pour ce faire, il vous faudra forcément valider la démarche sur l’écran du téléphone. Une bonne idée sur le papier, mais moins pratique que cela en théorie : je ne l’ai utilisé qu’à une ou deux reprises. C’est surtout dû au fait que la grande majorité des applications que j’utilise existent également en version Web.

Parmi les fonctions proposées via Mobile Connecté, il est aussi possible de copier-coller des éléments sur Windows et sur le Galaxy S24 grâce à un presse-papier synchronisé entre les deux appareils. Dans les faits, je ne m’en suis cependant servi qu’une seule fois. Il faut dire que, comme j’utilise Chrome comme navigateur sur Windows, il est déjà très simple de partager une adresse Web d’un appareil à l’autre. Et en un an, je n’ai trouvé aucun cas d’usage où j’ai choppé le réflexe d’utiliser cette fonction.

Enfin, Mobile Connnecté permet de passer des appels depuis son PC en passant par son téléphone. En quelque sorte, le PC devient un casque Bluetooth et on peut alors utiliser un véritable microphone et son casque PC pour répondre à des appels téléphoniques en gardant les mains libres. Toutefois, là aussi, j’ai voulu essayer cette fonctionnalité avant de réaliser que la personne au bout du fil ne m’entendait pas… et de rebasculer sur le téléphone en mode classique.

Dommage, le potentiel de cette fonction a de quoi séduire, mais il faut nécessairement penser à appairer son smartphone et son PC en Bluetooth et à bien paramétrer le haut-parleur et le microphone de l’ordinateur. Finalement, ça complique davantage les choses que ça ne les simplifie.