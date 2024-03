Sept mois avec l’Asus Zenfone 10 : un petit smartphone, mais un smartphone costaud

Après sept mois d'utilisation au quotidien, il est temps de faire le point sur ce que vaut le Zenfone 10 d'Asus au quotidien.

Mon tout premier smartphone Android √©tait le HTC Magic, lanc√© en 2009. C’√©tait alors l’un des tout meilleurs smartphones du march√© et pourtant, selon les crit√®res d’aujourd’hui, c’√©tait un nain. Avec son √©cran de 3,2¬†pouces et ses mensurations de 113 x 56 x 14 mm, il fait p√Ęle figure face aux mod√®les vendus actuellement sur le march√©.

C’est inexorable¬†: depuis plus de dix ans, les smartphones n’ont eu de cesse d’augmenter, aussi bien en termes de performances et de parts de march√© que de gabarit. Aujourd’hui, un Xiaomi¬†14, annonc√© r√©cemment par le constructeur chinois, profite d’un √©cran de 6,36¬†pouces pour un format de 153 x 72 x 8 mm. Surtout, il s’agit d’un smartphone consid√©r√© comme relativement compact eu √©gard aux crit√®res de 2024.

Un format qui avait tout pour me plaire

De mon c√īt√©, je n’ai de cesse de me plaindre des grands smartphones. J’ai utilis√© de tr√®s nombreux t√©l√©phones par le pass√©, mais, √† chaque fois, je suis revenu aux mod√®les plus compacts, qu’il s’agisse du Huawei¬†P30 ou de l’Essential¬†PH-1. J’ai tent√©, au long des ann√©es, de me pencher vers des mod√®les plus larges, qu’il s’agisse du Google Pixel¬†6 Pro, du Vivo X80 Pro, de l’Oppo Find¬†X2 Pro ou, plus t√īt encore, du Nexus¬†6P. √Ä chaque fois, le constat √©tait le m√™me¬†: ce format trop grand m’√©tait trop inconfortable. Loin de me satisfaire, ces grands √©crans — dans des gabarits trop volumineux — g√™naient davantage mon utilisation du smartphone √† une main plus qu’ils ne satisfaisaient ma r√©tine.

D√®s lors, une fois qu’on a pu tester l’Asus Zenfone¬†10 en juillet dernier, je me suis tourn√© vers mes coll√®gues en me proposant pour en faire un test longue dur√©e.

Sur le papier, le Zenfone 10 avait tout pour me s√©duire. Il faut dire qu’Asus est l’un des rares constructeurs de smartphones sous Android √† proposer des smartphones au format r√©duit — ne disons pas ¬ę compact ¬Ľ, √ßa pourrait r√©veiller quelques fans acharn√©s de Sony Xperia. En 2024, les smartphones affichant une diagonale d’√©cran de moins de 6,2 pouces se comptent sur les doigts de la main. On peut citer certes Samsung avec son Galaxy S24, mais √©galement Google avec son Pixel 8, Apple avec ses iPhone 15 et 15 Pro ou Sony avec son Xperia 5 V. Et puis c’est tout…

Le nombre de smartphones de format relativement compact a tendance à fondre année après année comme neige au soleil.

Cependant, le Zenfone¬†10 propose quant √† lui une v√©ritable alternative aux mastodontes du secteur. Il faut dire que ce choix de format compact est v√©ritablement diff√©renciant pour le constructeur ta√Įwanais et a tout d’un smartphone issu d’une √®re r√©volue. Jugez plut√īt¬†: √©cran de 5,9¬†pouces, prise casque, autonomie de deux jours. Rares sont les t√©l√©phones √† proposer aujourd’hui autant de caract√©ristiques qui tendent d√©sormais √† dispara√ģtre. Ajoutez par-dessus une charge sans fil, un processeur Snapdragon 8¬†Gen¬†2 de dernier cri au moment de sa sortie et une interface Android sans chichi et on a, sur le papier, un smartphone qui avait tout pour me s√©duire.

Une prise en main ais√©e, mais loin d’√™tre parfaite

On vous le r√©p√®te souvent sur Frandroid, mais une fiche technique ne suffit pas √† elle seule √† permettre de se faire une id√©e d√©finitive sur un produit et le Zenfone¬†10 en est un tr√®s bon exemple. C’est seulement √† force d’utilisation que j’ai pu d√©couvrir plusieurs surprises, en bien comme en moins bon.

C’est le cas par exemple sur les mat√©riaux utilis√©s. De prime abord, j’√©tais assez dubitatif √† l’id√©e qu’Asus utilise du plastique pour le dos de son smartphone. Il faut dire que le mat√©riau n’est pas aussi noble que du verre. Surtout, dans les premiers jours d’utilisation, la sensation au toucher, avec un effet extr√™mement mat, qui rappelle fortement du carton, me laissait assez songeur et je craignais que le smartphone ne glisse trop lorsque je le tenais en main.

Finalement, il n’en a rien √©t√© et je n’ai rencontr√© aucun probl√®me de glissade avec le Zenfone¬†10… enfin presque. Sept mois plus tard, au moment de faire le point sur mon exp√©rience, je remarque un petit choc √† l’arri√®re du smartphone. Il s’agit d’un point qui a d√Ľ venir d’un choc plut√īt l√©ger, mais, dans le cas pr√©sent, c’est probablement le choix du plastique qui fait que le smartphone n’a pas davantage de d√©g√Ęts. Si le dos avait √©t√© en verre, nul doute que le choc aurait √©t√© bien plus important et que j’aurais pu d√©couvrir, sur le moment, un dos compl√®tement f√™l√©. L√†, gr√Ęce √† la souplesse du plastique, rien de tout √ßa et un choc qui ne m’appara√ģt qu’apr√®s des mois d’utilisation.

Il n’en va pas de m√™me pour le ch√Ęssis en m√©tal qui lui a bel et bien marqu√© sur l’angle inf√©rieur droit. L√† encore, le fait que le m√©tal soit teint√© dans la masse permet d’oublier assez facilement ce petit choc.

En dehors des chocs et de l’usure, inh√©rents √† une utilisation prolong√©e de n’importe quel produit, je dois avouer que j’ai pris beaucoup de plaisir √† utiliser le lecteur d’empreintes du Zenfone¬†10. Positionn√© sur la tranche, il tombe tr√®s facilement sous le pouce et c’est, √† ce jour, le positionnement le plus naturel pour n’importe quel t√©l√©phone. C’est √† se demander pourquoi autant de constructeurs continuent de s’obstiner √† positionner le lecteur d’empreintes sous l’√©cran, avec les nombreuses erreurs d’identification. La prise casque est elle aussi bienvenue, m√™me si je n’ai pas eu l’occasion de l’utiliser. Si vous avez encore un casque ou des √©couteurs filaires, c’est sans doute bon √† prendre.

Enfin, un dernier point sur le format ¬ę compact ¬Ľ du Zenfone¬†10. En fait, m√™me si le smartphone affiche une diagonale d’√©cran de 5,9¬†pouces, le smartphone n’est pas aussi confortable √† utiliser que j’aurais pu le penser au premier abord. Cela vient surtout du fait des larges bordures tout autour de l’√©cran, avec 2 mm de largeur sur les c√īt√©s, 2,9 mm en haut de l’√©cran et 4,1 mm en bas de l’√©cran. M√™me si l’√©cran est petit, les bordures restent relativement larges, ce qui va affecter l’utilisation du smartphone. Alors que je me faisais un plaisir √† l’id√©e de pouvoir utiliser le Zenfone¬†10 √† une seule main, y compris pour atteindre l’angle sup√©rieur gauche √† l’aide du pouce de ma main droite, force est de constater que ce n’√©tait pas aussi ais√© qu’esp√©r√©.

Il n’y a pas que la taille de l’√©cran qui compte pour un smartphone compact. C’est avant tout la taille de l’appareil en lui-m√™me qui va influer sur le confort d’utilisation.

Un suivi logiciel correct, mais qui va vite dépérir

D’un point de vue logiciel, le Zenfone¬†10 proposait, √† son lancement, Android¬†13. D√©sormais, sept mois plus tard, le smartphone phare d’Asus est dot√© d’Android en version¬†14, avec un d√©ploiement disponible depuis le d√©but de l’ann√©e, et, au moment de r√©diger ces lignes, le patch de s√©curit√© de d√©cembre 2023.

Si l’on ne peut que se satisfaire du fait qu’Android¬†14 ait √©t√© d√©ploy√© relativement rapidement sur le Zenfone¬†10, tout n’est pas rose par ailleurs. D√©j√†, arriv√© au d√©but du mois de mars, on aurait pu esp√©rer que le smartphone profite d’un patch de s√©curit√© plus r√©cent que celui du 5 d√©cembre dernier. Ensuite, et c’√©tait d√©j√† l’un des principaux d√©fauts faits au lancement du Zenfone¬†10, Asus ne compte pas multiplier les mises √† jour dans le temps.

Contrairement √† Samsung et Google qui promettent d√©sormais sept ans de mises √† jour majeures d’Android sur leurs mod√®les premium, Asus se cantonne √† une promesse de deux ans de mises √† jour majeures et quatre ans de mises √† jour de s√©curit√©. En d’autres termes, Android¬†15, qui devrait sortir √† l’automne, sera selon toute vraisemblance la derni√®re mise √† jour majeure pour le Zenfone¬†10, un peu plus d’un an apr√®s son lancement. C’est vraiment dommage.

C’est d’autant plus dommage que l’interface propos√©e par Asus est particuli√®rement agr√©able √† utiliser. √Ä l’instar de ce qu’a pu proposer OnePlus par le pass√©, on a une interface qui reprend les codes de la version ¬ę stock ¬Ľ d’Android, mais avec des options de personnalisation suppl√©mentaires. On retrouve par ailleurs plut√īt facilement ses petits et, √† l’exception de quelques doublons (Horloge ou T√©l√©phone), Asus n’a pas noy√© l’interface de ses propres applications.

La photo, le parent pauvre du Zenfone 10

Finalement, le v√©ritable parent pauvre du Zenfone¬†10 r√©side dans son appareil photo, comme on l’indiquait d√©j√† dans son test complet, en juillet dernier. Il faut dire que le smartphone ne profite ici que de deux appareils photo¬†: un module grand-angle et un module ultra grand-angle. Pour profiter d’un zoom sans perte, il faudra se contenter du zoom¬†x2 hybride dans le capteur principal de 48¬†m√©gapixels. Bref, ce n’est pas la panac√©e.

L√† o√Ļ les mod√®les haut de gamme concurrents vont bien souvent jusqu’au zoom optique¬†x3, le zoom hybride¬†x2 du Zenfone¬†10 fait p√Ęle figure en comparaison.

Apr√®s, pour √™tre tout √† fait franc, cette limitation ne m’a pas g√™n√© au quotidien. D’abord parce que je savais √† quoi m’en tenir du c√īt√© de la photo, ensuite parce que lorsque je veux prendre des photos de bonne qualit√©, que je prendrai du plaisir √† revoir plus tard, j’ai surtout l’habitude de sortir mon appareil photo hybride, un Sony¬†A7 III.

D√®s lors, mon principal usage en mati√®re de photo sur le Zenfone¬†10 √©tait un aide m√©moire, pour prendre des photos de caract√©ristiques d’un produit lors d’une conf√©rence de presse, pour prendre un selfie avec ma m√©daille apr√®s une course √† pied ou pour prendre le relev√© du compteur de ma chaudi√®re √† gaz. Bref, pour ces usages-l√†, le Zenfone¬†10 est largement suffisant.

Mais apr√®s tout, peut-√™tre aurais-je √©t√© plus √©panoui, productif et inspir√© si le smartphone avait propos√© une plus grande polyvalence en photo. L√†, ne serait-ce que le fait que le smartphone ne capture pas nativement les clich√©s en format RAW a pu √™tre un frein √† l’inspiration.

Prix et disponibilit√© de l’Asus Zenfone¬†10

L’Asus Zenfone¬†10 est disponible depuis ao√Ľt 2023. Lanc√© initialement √† 799¬†euros, il peut d√©sormais √™tre trouv√© √† moins de 750¬†euros.



