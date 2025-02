Jouer sans se ruiner ? Acer et LDLC proposent un PC portable ultra costaud pour moins de 1300 €

Grâce à l’IA et aux algorithmes de Nvidia, le Acer Nitro 15 ne fait aucune concession. Aussi à l’aise en jeu que pour la création, il dispose de caractéristiques impressionnantes pour un prix contenu.

Le PC portable gamer Acer Nitro 15 // Source : Acer

Alors que les RTX série 50 pointent le bout de leur nez, le moment est idéal pour faire de bonnes affaires avec les PC portables équipés de la précédente génération de GPU Nvidia.

On a sélectionné pour vous un modèle puissant, polyvalent et parfaitement équilibré, disponible chez LDLC pour moins de 1 300 €. Un compromis idéal pour profiter de toutes les avancées technologiques de Nvidia sans se ruiner, pour jouer dans les meilleures conditions, ou bien faire face aux processus créatifs les plus exigeants. Gaming, vidéo, IA, 3D : cet Acer Nitro 15 est solide.

RTX 4060 : bien plus qu’une simple puce graphique

Le premier argument de cet Acer Nitro 15 est évidemment sa carte graphique. La RTX 4060 de Nvidia permet de jouer à Cyberpunk 2077 à plus de 120 images par seconde, Red Dead Redemption 2 en ultra à 60 ips ou encore Fortnite à plus de 180 ips. Mais au-delà de ses pures caractéristiques techniques, elle profite de toutes les avancées technologiques qui font la réputation de son fabricant. On pense bien sûr au DLSS, cette suite d’algorithmes qui améliorent le rendu graphique de vos jeux préférés.

Un gain de performance d’autant plus remarquable qu’il ne s’agit que de l’une des technologies développées par Nvidia. Impossible de ne pas mentionner la génération d’images (Frame Generation), qui augmente considérablement la fluidité, ou encore le Ray Tracing qui offre aux éclairages un rendu encore plus fin et précis.

Des technologies qui transforment n’importe quel PC équipé d’une carte RTX en véritable machine de guerre du gaming. C’est encore plus vrai si l’on profite de tout l’attirail d’options disponibles, comme Nvidia Reflex pour gagner en réactivité dans les jeux d’action ou Nvidia Broadcast, qui améliore sensiblement le rendu vocal du micro.

Un benchmark de performances de la carte graphique Nvidia RTX 4060 Laptop sur quelques jeux du moment // Source : Nvidia

Des technologies qui ne se cantonnent pas au jeu pur et dur. Avec l’environnement Nvidia Studio, les professionnels de l’image et autres créatifs ne sont pas oubliés. Pour l’édition photo et vidéo, la modélisation 3D, la génération par IA ou encore l’infographie, les créateurs et créatrices de tous horizons peuvent effectivement profiter d’un grand nombre d’outils pour gagner en efficacité et en productivité. Cet environnement vertueux va, par exemple, diminuer drastiquement vos temps de rendu. Avec la RTX 4060, c’est l’ensemble du flux de production qui est optimisé !

Des caractéristiques impressionnantes à prix modique

Pour accompagner ce condensé technologique impressionnant, Acer a équipé son Nitro 15 du véloce processeur Intel Core i9-13900H, dont les 14 cœurs et 20 threads offrent un maximum de puissance de calcul, et de 32 Go de DDR5.

Pour en profiter dans les meilleures conditions en jeu, la dalle IPS de 15,6 pouces offre un taux de rafraîchissement de 165 Hz : idéal pour les jeux multijoueurs où le temps de réaction est crucial, tout en offrant tout le confort nécessaire pour apprécier les graphismes somptueux des jeux d’action et d’aventure en solo.

Nitro 15 // Source : Acer

Quatre ports USB dont un type-C, un HDMI standard et même un port Ethernet : le Nitro 15 est bardé de connectiques diversifiées pour faire face à toutes les situations du quotidien, au chaud à la maison comme en déplacement. Seulement 2,11 kg sur la balance, un format contenu malgré la largeur de sa dalle et de nombreuses options de confort bienvenues (clavier rétroéclairé, webcam, pavé numérique, Wi-Fi 6, Bluetooth) : ce PC portable est à l’aise et pertinent en toutes circonstances, en utilisation professionnelle et multimédias comme pour les sessions de jeu les plus intenses.

Un e-marchand de confiance = un client satisfait

Pour ne rien gâcher, ce PC profite de tout le savoir-faire du revendeur français de référence, LDLC. Déjà, il bénéficie d’une garantie de 5 ans très rassurante, sans frais supplémentaire, qui démarque le revendeur de la concurrence, mais également de la possibilité d’être retourné sans avoir à débourser un centime. L’excellente réputation de l’enseigne rhodanienne en matière d’expérience client n’est décidément pas usurpée.

Laptop RTX série 40 // Source : Nvidia

Disponible en ligne, l’offre promotionnelle sur cet Acer Nitro 15 l’est aussi en boutique : pratique si l’on préfère discuter avec un spécialiste avant de franchir le pas. Les nombreux points de vente de LDLC, répartis dans toute la France, s’avèrent bienvenus pour découvrir et comparer le catalogue impressionnant du revendeur. On y retrouve, entre autres, de nombreux ordinateurs portables équipés de RTX 40 : vous trouverez forcément votre bonheur, quels que soient vos besoins ou votre marque favorite !