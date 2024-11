Acer brade sur son site officiel le Swift Go 16, un ultra-portable avec de l’OLED, de l’Intel Core Ultra 9 et 350 € en moins

Les PC portables OLED de la gamme Swift Go d’Acer sont de puissantes machines, propulsées par les dernières générations de processeurs Intel Core Ultra 9 et une fiche technique encore plus performante. Elles sont aussi optimisées par l’intelligence artificielle permettant des performances inouïes. Si la machine vous intéresse, on la trouve avec 350 euros de réduction.

À la recherche d’un PC portable très performant pour travailler et consommer du contenu en ligne ? Ne cherchez plus, le Swift Go 16 d’Acer coche toutes les cases pour un laptop performant tant sur la partie technique que sur l’image, avec une magnifique dalle OLED. Et aujourd’hui, une ristourne propose de l’acquérir 350 euros moins cher qu’à l’accoutumée.

Le Swift Go 16 d’Acer en trois points

Une dalle OLED (16:10) avec 120 Hz en taux de rafraîchissement

Une mémoire vive de 16 Go LPDDR5X

Un processeur Intel Core Ultra 9 185H Hexadecacore (16 cœurs)

Au lieu de 1 599 euros, le Swift GO 16 OLED SFG16-72 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 249 euros sur Acer avec le code promo MYSTERY.

Un MacBook sous Windows avec de l’OLED

Le Swift Go 16 a été conçu avec un désir d’en faire un objet classe, son boitier en aluminium fin et léger en attestent. Son écran de 16 pouces (40.6 cm) propose une dalle OLED 3.2K WQXGA+ (3 200 x 2 000 pixels) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz avec le support du HDR. Regarder des vidéos de haute qualité sera un régal pour les yeux avec des couleurs vives, des noirs intenses.

Propulsé par un processeur Intel I9 Ultra avec 16 cœurs cadencé à 2.30 GHz et jusqu’à 5.10 GHz en mode turbo, les 16 Go en LPDDR5X feront passer toutes les taches extrêmes pour une banalité. Pour le stockage, un SSD de 4ᵉ génération en PCIe de 1 To sera disponible pour la sauvegarde de toutes vos données.

De très bonnes performances pour le multitâche, pas pour les jeux

Malgré un excellent processeur, ce Swift Go 16 n’est pas une machine de jeu, si vous souhaitez vous équiper pour du gaming, nous vous conseillons de suivre notre guide sur les PC Portable dédiés aux joueurs. En revanche, si c’est pour travailler efficacement en ayant besoin de performance pour faire tourner des applications gourmandes, ce laptop est un choix judicieux.

Facile à transporter grâce à sa conception en aluminium, l’Acer Swift Go 16 est un véritable professionnel, il propose une Webcam QHD en 1440p pour des visioconférences encore plus immersive, un chargement rapide jusqu’à 100 W via son port USB-C. Pour la connectique, c’est aussi bien fourni, outre les deux ports USB-C (Thunderbolt 4 et USB 4), le Swift Go propose un lecteur de carte SD, un port HDMI, un lecteur d’empreinte digital.

Afin de comparer l’Acer Swift Go 16 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables du moment.

