Power Delivery PPS : pourquoi cette norme est nécessaire pour la charge rapide des Google Pixel 6 mais aussi des Galaxy S21

Les smartphones sont désormais vendus sans chargeur. Cela peut avoir des conséquences négatives pour les consommateurs, comme le fait de ne pas bénéficier de la charge rapide. Profitons-en justement pour vous expliquer ce qu'est la norme PPS et pourquoi elle nécessaire pour la charge rapide de nombreux smartphones.

Comme Apple, Google a eu la bonne idée de vendre ses smartphones Pixel 6 et 6 Pro sans chargeur. C’est à la fois un geste écologique et économique. En effet, il permet de réduire le coût de production du téléphone, et donc cela optimise les marges des fabricants. Pour le consommateur, il n’a pas nécessairement besoin d’un nouveau chargeur étant donné qu’il a déjà celui de son ancien smartphone. Bref, vendre un smartphone sans chargeur reste un curieux dilemme qui laisse finalement le consommateur assez perplexe.

Le problème est que cette pratique n’est pas forcément la plus « pratique » pour celles et ceux qui veulent vraiment bénéficier des capacités de leurs smartphones. Comme les iPhone 13, les Google Pixel 6 et 6 Pro proposent de la charge rapide 30 Watts. Cela permet de charger théoriquement le smartphone de 0 à 100 % en environ 1 heures et 15 minutes. Vous allez donc en déduire qu’il vous suffit d’acheter un chargeur USB-C avec une puissance d’au moins 30 Watts ? Malheureusement, ce n’est pas suffisant.

Si vous utilisez un chargeur de MacBook, celui en 61 Watts par exemple, le Pixel 6 se chargera en un peu plus de 2 heures. C’est ce que nous avons pu vérifier dans nos tests (6 et 6 Pro) avec des chargeurs rapides classiques. SI la charge n’est pas rapide, cela vient du fait que votre chargeur doit avoir la norme Power Delivery PPS.

Qu’est-ce que le Power Delivery PPS ?

En 2017, l’USB Implementers Forum (USB-IF), l’organisation qui travaille sur la technologie USB, a ajouté la charge rapide PPS à la norme USB Power Delivery 3.0. La même année, la technologie Quick Charge 4.0 de Qualcomm répondait aux normes PPS.

Cette norme PPS, fait en sorte que l’alimentation puisse ajuster de manière dynamique la tension et le courant de sortie en fonction de l’état du smartphone. C’est ce que l’on appelle de l’alimentation programmable. Régulièrement, toutes les 10 minutes, l’ensemble de ces paramètres va changer pour s’adapter aux besoins de la batterie dans l’objectif d’optimiser sa charge. En gros, cette technologie garantit une charge efficace.

Le Samsung Galaxy S20 a été le premier téléphone certifié pour la charge rapide PPS, ainsi que les téléphones qui lui ont succédé comme le Galaxy S21. De nombreux produits prennent en charge la norme PPS, dont des ordinateurs portables qui peuvent être chargés plus rapidement, en toute sécurité et plus efficacement. Néanmoins, certains constructeurs utilisent des technologies maisons à l’instar d’Oppo, OnePlus ou encore Xiaomi. Cela leur permet de proposer des charges ultra rapides, entre autres, mais cela nécessite des chargeurs adaptés.

Quels sont les chargeurs compatibles PPS ?

C’est là où c’est compliqué. Un chargeur USB-C Power Delivery ne répond pas nécessairement à la norme PPS. Il existe, en effet, plusieurs versions du Power Delivery. Voici donc des chargeurs qui seront capables de charger n’importe quel appareil, y compris des iPhone en charge rapide.

Si vous choisissez un chargeur avec une forte puissance de sortie (45 W ou plus), il sera capable de charger des périphériques plus demandeurs comme un PC ou un MacBook. Ne vous inquiétez pas pour le smartphone, la puissance de charge s’adaptera à sa demande sans danger. Notre meilleure recommandation est le modèle Anker Nano II qui existe en 30 Watts et 45 Watts, il répond bien à la norme PPS.

Pour les Pixel 6, vous pouvez également opter pour le chargeur officiel de Google vendu à 30 euros pour une puissance de 30 Watts. Ce dernier fonctionnera également très bien avec les iPhone. Pensez juste à acheter un câble USB-C > Lightning.