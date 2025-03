Voici la première batterie externe sodium-ion : voici pourquoi c’est une révolution

Et si votre batterie externe durait des années sans faiblir ? Elecom l’a fait avec sa toute nouvelle batterie sodium-ion, une petite révolution dans le monde de la tech.

Une batterie externe qui ne vous lâche pas après quelques mois d’utilisation intensive, ça vous parle ? C’est exactement ce que propose Elecom avec son DE-C55L-9000, la toute première batterie externe sodium-ion disponible sur le marché.

Pour commencer, cette batterie a une capacité de 9000 mAh. Elle est équipée de ports USB-C (jusqu’à 45 watts) et USB-A (jusqu’à 18 W), donc compatible avec presque tous vos appareils. Mais son vrai atout, c’est sa longévité : jusqu’à 5 000 cycles de charge. Pour comparaison, les batteries classiques au lithium-ion, celles qu’on trouve partout, tiennent entre 500 et 1 000 cycles. Autrement dit, avec la sodium-ion d’Elecom, vous avez une batterie qui dure des années, même si vous la rechargez tous les jours.

Pourquoi le sodium change tout

Mais alors, c’est quoi cette histoire de sodium-ion ? Contrairement aux batteries lithium-ion qu’on connaît bien, celles-ci utilisent du sodium, un élément qu’on trouve facilement (pensez au sel de table) plutôt que des métaux rares comme le lithium ou le cobalt.

Résultat : moins de mines polluantes, une production plus écolo et, à terme, des coûts qui pourraient baisser. En plus, ces batteries supportent des températures extrêmes, de -34°C à 50°C. Que vous soyez en pleine canicule ou perdu dans la neige, elle ne vous laissera pas tomber.

Comment ça marche ? C’est assez simple, même si ça peut sembler un peu magique. À l’intérieur, il y a une cathode (le côté positif) et une anode (le côté négatif), séparées par un électrolyte, une sorte de “jus” chimique à base de sel de sodium.

Quand vous chargez la batterie, les ions sodium voyagent d’un côté à l’autre, en stockant l’énergie. Quand vous l’utilisez, ils font le chemin inverse et libèrent cette énergie pour alimenter votre appareil. Pas besoin d’être un chimiste pour voir l’intérêt : c’est efficace et ça réduit les risques d’incendie, notamment parce qu’on peut transporter ces batteries complètement déchargées (à zéro volt).

Les petits défauts à connaître

Bon, tout n’est pas parfait non plus. La technologie sodium-ion a ses limites. Déjà, elle est moins “dense” en énergie que le lithium-ion. Pour la même puissance, elle est donc plus lourde.

Le DE-C55L-9000 pèse 350 g de plus que ses concurrentes au lithium, ce qui peut être gênant si vous cherchez quelque chose de léger à glisser dans votre poche.

Et puis, il y a le prix : à 9 980 yens (environ 62 euros), c’est trois fois plus cher qu’une batterie classique de même capacité (15 euros). Pas donné, mais peut-être un investissement malin sur le long terme ?

Pour l’instant, cette batterie est surtout pensée pour des usages comme recharger vos appareils mobiles ou stocker de l’énergie à la maison. Ne rêvez pas trop d’une voiture électrique sodium-ion tout de suite, la technologie n’est pas encore au point pour ça. Mais dans des cas comme celui d’Elecom, elle montre qu’elle a un sacré potentiel. Disponible au Japon dès maintenant, on croise les doigts pour qu’elle arrive vite chez nous sous cette forme ou une autre forme.

