La batterie au sodium et sans lithium pour voitures électriques va devenir encore plus performante grâce au chinois CATL

Le leader mondial des batteries CATL annonce être en plein développement d’une nouvelle batterie au sodium, totalement dépourvue de lithium. Celle-ci devrait notamment faire baisser le prix des voitures électriques, tout en offrant d’excellentes performances.

Une batterie qui permet de faire 400 kilomètres avec 10 minutes de charge // Source : CATL

Les constructeurs chinois prennent de plus en plus de place sur le marché automobile mondial. Mais c’est aussi le cas des équipementiers, et plus particulièrement des fabricants de batteries. Car s’ils sont moins connus, ils équipent aujourd’hui la grande majorité des voitures électriques dans le monde. Parmi eux, citons notamment CATL, qui est à l’heure actuelle le leader mondial, devant BYD.

Une nouvelle batterie prometteuse

Ce dernier est donc spécialisé dans le développement de batteries pour l’industrie automobile. Et il y a quelques mois, la firme dont le nom signifie Contemporary Amperex Technology Co. Limited a annoncé une avancée majeure. En novembre 2024, elle levait en effet le voile sur la 2ème génération de sa batterie au sodium, c’est-à-dire sans lithium. Une technologie particulièrement intéressante, qui possède de nombreux avantages. Et justement, en ce début d’année 2025, l’entreprise nous en dit un peu plus à son sujet.

Le TV Xiaomi TV A Pro 55 2025 DÉJÀ en promotion La dernière génération de TV Xiaomi est déjà à son prix le plus bas. Qualité d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR, son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

Le site Gasgoo dévoile de nouvelles informations sur cette batterie, qui ont été révélées par la firme lors d’un évènement à destination des investisseurs. Ainsi, CATL a notamment expliqué que les performances de sa nouvelle technologie étaient équivalentes à celles d’une batterie LFP (lithium – fer – phosphate), sans cobalt. Une très bonne nouvelle, alors que cette chimie fait partie des plus répandues dans le monde, avec le NMC (nickel – manganèse – cobalt). Elle possède notamment l’avantage d’être moins coûteuse que la seconde.

L’usine CATL en Allemagne

Cependant, la batterie au sodium pourrait faire encore plus fort, comme l’a confirmé l’entreprise. Celle-ci affirme qu’« une fois l’adoption à grande échelle réalisée, les batteries sodium-ion auront un certain avantage en termes de coût par rapport aux batteries LFP ». Et forcément, cela devrait profiter directement aux clients, puisque cette baisse pourrait se répercuter sur le prix payé par ces derniers. Et ce alors que la guerre des tarifs se poursuit, et devrait même encore continuer à s’intensifier au cours des prochaines années.

Pour le moment, la densité énergétique de ce nouvel accumulateur n’a pas encore été dévoilée. Mais on sait que l’entreprise vise à atteindre environ 200 Wh/kg. Une valeur actuellement déjà atteinte par certaines batteries LFP depuis quelques années. Il faut d’ailleurs savoir que cette technologie affiche généralement une densité moins élevée que la chimie NMC. Pour mémoire, la première génération de batterie au sodium de CATL se limitait à 160 Wh/kg. Autant dire que c’est tout de même une très belle avancée.

Une autonomie en hausse

Or, qui dit meilleure densité dit taille réduite pour l’accumulateur. Ce qui a pour effet de diminuer aussi le poids, et donc la consommation du véhicule. Résultat, l’autonomie se voit être améliorée. De plus, la recharge est aussi particulièrement rapide, comme l’avait déjà prouvé CATL avec la première version de sa batterie au sodium. Cette dernière était en mesure de se recharger à 80 % en seulement 15 minutes à température ambiante. Et même à -20 degrés, elle conserve 90 % de sa capacité de décharge. La nouvelle version pourrait aller jusqu’à -40 degrés.

De très bonnes performances, qui devraient contribuer à rassurer les automobilistes dans le futur. Pour mémoire, ces derniers sont encore freinés par le prix et l’autonomie, deux points qui seront améliorés avec cette nouvelle génération de batterie. De plus, celle-ci permet de réduire la demande en lithium, qui reste très élevée. Et ce même si le risque de pénurie s’éloigne avec la découverte de nombreux gisements et le développement du recyclage depuis de nombreuses années.

Batterie CATL au lithium

Selon Car News China, la production en grande série de la nouvelle batterie au sodium de CATL ne devrait pas démarrer avant 2027. Ce sont les voitures électriques du groupe chinois Chery qui pourraient en profiter en premier. Et nous devrions rapidement y avoir le droit, puisque la marque se développe peu à peu en Europe. Mieux encore, cette nouvelle batterie pourrait même être produite sur le Vieux Continent, puisque l’équipementier y possède deux usines, situées en Allemagne et en Hongrie.