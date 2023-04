Avec la PS5 en stock, la Xbox Series X peine à trouver preneurs

Quand la PS5 brille, la Xbox s'éclipse. On en arrive à cette conclusion suite à l'annonce des résultats récents de Sony et Microsoft.

Sony a clôturé le quatrième trimestre de 2022 avec une augmentation significative des ventes, grâce à des gains importants dans pratiquement toutes les divisions de l’entreprise. Parmi les divisions concernées, on compte : Game & Network Services avec la PlayStation 5, Music avec le streaming et les médias physiques, Pictures avec les films et les séries, Entertainment, Technology & Services avec notamment les téléviseurs et l’audio, Imaging & Sensing Solutions, les capteurs de caméra, Financial Services, et ainsi de suite.

La division Game & Network Services est particulièrement intéressante. Sony a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2,5 milliards d’euros au quatrième trimestre 2022 avec les ventes de PlayStation 4 et PlayStation 5, soit une augmentation de 248 % par rapport à 2021. Sur l’ensemble de l’année, les ventes ont augmenté de 90 % pour atteindre 7,52 milliards d’euros.

Les ventes de PS5 explosent

Cette croissance impressionnante s’explique en grande partie par les ventes de la PlayStation 5, qui ont largement dépassé celles de 2021 au troisième et quatrième trimestres de 2022. Les ventes de la console ont bondi de 3,9 à 7,1 millions d’unités au 3ᵉ trimestre et de 2,0 à 6,3 millions d’unités au 4ᵉ trimestre. Au total, Sony a vendu 19,1 millions de PlayStation 5 en 2022, soit une augmentation de 66 % par rapport à 2021.

Pendant ce temps, Microsoft a publié des résultats financiers décevants pour sa branche Xbox. Le segment matériel est particulièrement touché, avec une chute de 30 % des ventes pour les Xbox Series S et Xbox Series X. Ces deux consoles, lancées en novembre 2020 et concurrentes directes de la PS5, peinent à trouver leur place sur le marché.

Résultats trimestriels de Microsoft (jan-mars 2023)

Nouveau déclin pour l'activité jeux vidéo de Microsoft, avec une baisse de 4% par rapport à l'an dernier.

C'est une grosse dégringolade pour le hardware, qui chute de 30%, ce qui ressemble à une dynamique de fin de génération. pic.twitter.com/ONgUzdBOlk — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) April 25, 2023

Selon Oscar Lemaire, journaliste spécialiste des données chiffrées du segment vidéoludique, cité par Numerama, cette baisse des ventes de Xbox Series S et Xbox Series X est inquiétante, surtout qu’elles n’ont même pas encore fêté leurs trois ans. La pénurie de PS5 étant terminée et les stocks revenus à la normale, il est désormais plus facile d’acheter une PlayStation 5 qu’une Xbox Series X. Les enseignes comme la Fnac ou Amazon confirment cette tendance.



Un défi de taille pour Microsoft

Face à la domination de la PS5, la Xbox doit relever un défi de taille pour regagner du terrain sur le marché des consoles de jeu. La situation actuelle s’annonce difficile pour Microsoft, qui devra redoubler d’efforts pour inverser la tendance et attirer davantage de joueurs vers sa plateforme.

Il sera probablement nécessaire de poursuivre les investissements massifs dans le Game Pass, bien que cela paraisse compliqué suite à l’intervention du régulateur britannique qui a mis un frein à l’acquisition d’Activision-Blizzard par Microsoft.



