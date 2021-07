PS5 vs Xbox Series : on a les chiffres, la PlayStation domine toujours les ventes

Pour la première fois depuis longtemps, Microsoft a communiqué sur les ventes de ses consoles Xbox. Sony a également annoncé un joli record pour la PlayStation 5. L'occasion de comparer les deux constructeurs.

Le marché des consoles connait trois constructeurs, mais c’est surtout Sony et Microsoft qui sont dans une confrontation directe. Les deux fabricants ont l’habitude depuis plusieurs générations de proposer des consoles très comparables avec des dates de sortie assez proches. Le meilleur exemple est peut-être le lancement de la PlayStation 5 à seulement quelques jours d’écart avec les Xbox Series X et S de Microsoft.

Les deux constructeurs ont pris la parole concernant les ventes de leurs consoles, l’occasion de faire le point sur la popularité des machines.

La PlayStation la plus populaire de tous les temps

Sans surprise, la PlayStation 5 est un énorme succès. Sony a annoncé par communiqué de presse que 10 millions de PS5 avaient déjà été distribuées aux commerçants au 18 juillet 2021. La console étant en rupture de stock, on peut estimer que le chiffre de ventes aux consommateurs est très proche, même s’il faut prendre en compte les scalpers. Cela en fait d’après Sony la console la plus populaire de son histoire, dépassant la vitesse de vente de la PlayStation 4 en son temps.

La console peut aussi se targuer d’avoir déjà de beaux succès. Sony annonce en effet avoir vendu 6,5 millions de copies de Spider-Man Miles Morales, 1,1 million de copies de Ratchet & Clank Rift Apart et plus de 560 000 copies pour Returnal. Il faut noter que Spider-Man est particulièrement lié au succès de la PS5 : il apparaît dans le top des ventes les mois où Sony parvient à relancer des stocks de consoles.

Les Xbox le plus populaire de tous les temps

Sony n’est pas le seul à pouvoir bomber le torse. En marge de la présentation de ses résultats financiers, Microsoft a confirmé par la voix de son patron, Satya Nadella, que les Xbox Series réalisaient le meilleur démarrage pour une console Microsoft depuis les débuts de Xbox.

Depuis plusieurs années, Microsoft ne communique plus précisément les chiffres de ventes de ses Xbox ce qui rend les comparaisons difficiles. Mais ici, Satya Nadella a donné un indice important. Puisque les Xbox Series représentent le meilleur démarrage pour une génération de Xbox, on sait qu’elles se vendent mieux que la Xbox 360 ou la Xbox One en leurs temps. Si l’on prend la même période de temps, de novembre à juillet, la Xbox 360 s’était écoulée à 5 millions d’exemplaires contre 5,6 millions environ pour la Xbox One.

On sait donc que les Xbox Series se sont au moins écoulés à 5,6 millions d’exemplaires. Cela correspond aux estimations de ventes qui avaient trouvé écho dans la presse, et au rapport de force entre PlayStation et Xbox. Depuis les débuts de la PS4, il est en effet estimé qu’il se vend deux PlayStation pour une Xbox en moyenne. Reste que dans le cas de la Xbox Series X comme dans celui de la PlayStation 5, c’est surtout l’offre limitée par la pénurie et non la demande qui dicte les résultats.

Rappelons que pour Microsoft, la stratégie de la firme ne se limite plus aux ventes de consoles et place plutôt l’abonnement Xbox Game Pass au centre de l’équation.