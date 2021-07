Malgré la pénurie, la PS5 continue de battre les records de la PS4

Il aura fallu à peine huit mois à la PlayStation 5 pour dépasser la barre des 10 millions de consoles vendues, selon VGChartz. Le tout en temps de pénurie des composants. La concurrence est loin...

Jim Ryan est bien en passe d’atteindre allègrement son objectif. Le patron de Sony Interactive s’était fixé la barre initiale des 14 millions de PlayStation 5 vendues en un an, il a déjà fait près des trois-quarts du chemin en huit mois. Alors que la console reste difficile à trouver.

10 millions en 35 semaines

Selon les derniers chiffres publiés par le site, la nouvelle génération, PS5 et PS5 Digital Edition confondues, a déjà trouvé plus de 10 millions d’acheteurs au 10 juillet. En 35 semaines, elle fait mieux que la PS4 qui avait mis 39 semaines à franchir le cap.

Et ce n’est pas une surprise. Malgré la crise sanitaire, le démarrage de la nouvelle venue avait été bien plus étincelant que son aînée qui arrivait, il est vrai à l’époque, beaucoup plus en catimini après une PS3 en demi-teinte. Au bout de quatre mois (fin mars suivant le lancement et donc fin d’exercice fiscal), la PS4 avait alors accéléré ses ventes pour dépasser les six millions, comme la PS5. De là à dire que Sony vise à terme l’objectif des 115 millions de consoles dans le monde…

#VGChartz global hardware estimates for week ending July 10 (Followed by lifetime sales): NS – 359,529 (88,495,973)

PS5 – 235,907 (10,009,936)

XSX|S – 116,412 (5,931,944)

PS4 – 24,862 (115,812,678)

X1 – 11,308 (50,201,054)

3DS – 603 (75,938,312)#PS5 #XboxSeriesX #Switch https://t.co/UHckRoLNaI — William D'Angelo (@TrunksWD) July 21, 2021

C’est en Europe que la PS5 se vend le mieux avec encore 108 620 unités qui ont trouvé preneurs début juillet sur les 235 907 vendues la première semaine du mois. Il n’y a bien que sur le Vieux continent que la Nintendo Switch doit céder la première place des ventes hebdomadaires. Partout ailleurs, elle caracole toujours allègrement en tête et approche des 90 millions de consoles vendues depuis son lancement il y a quatre ans.

La PS1 dans le viseur

Les Xbox Series X|S continuent d’émarger loin de la concurrence avec 116 412 consoles vendues cette même semaine. La dernière de Microsoft devrait dépasser la barre des six millions de ventes fin juillet.

Dans ses rêves les plus fous, Jim Ryan voit la pénurie de composants cesser au second trimestre, la production repartir, la PS5 faire peau neuve pour s’adapter et il a même revu ses prévisions à la hausse pour prophétiser plus de 22 millions de consoles vendues en un an. Le résultat de la PS1 serait alors battu. Il faudrait pour cela que le monde reparte dans le bon sens dès la rentrée. Et que les stocks soient surtout au rendez-vous que la PS5 reste difficile à trouver.