Si vous avez la PS5, vous bénificiez gratuitement de six mois d’abonnement Apple TV+

Si vous avez réussi à acheter une PS5, vous êtes déjà chanceux. Mais avec cette offre, vous allez être encore plus chanceux. Apple offre six mois d'abonnement Apple TV+ aux propriétaires de PS5. Soit 30 euros offerts.

Apple et Sony se sont associés pour offrir aux propriétaires de PS5 une excellente promotion sur le service de streaming Apple TV Plus. Les abonnés nouveaux, mais aussi es existants, peuvent obtenir six mois de service gratuitement en ouvrant simplement l’application Apple TV Plus sur PS5 (et en vous connectant avec votre identifiant Apple, si vous n’êtes pas un utilisateur actuel). Il y a néanmoins une exception : les abonnés Apple One ne peuvent pas bénéficier de cette offre.

L’offre d’Apple TV+

Apple TV+ est un service de streaming, une alternative à Netflix ou encore Disney+. Le service, disponible depuis novembre 2019 en France, est accessible depuis de nombreux appareils, évidemment les iPhone, iPad et Mac, mais aussi certains téléviseurs chez Samsung et LG Electronics, mais aussi sur les box et TV Android TV / Google TV.

Apple TV+ coûte 4,99 euros par mois, soit un prix inférieur à celui d’autres services tels que Netflix ou OCS, mais aussi avec un catalogue (beaucoup) moins important. Le catalogue initial comportait plusieurs séries, dont The Morning Show, For All Mankind ou encore See. Il y a eu ensuite Téhéran, Mythic Quest, Histoire de Lisey et Central Park, ainsi des films originaux, dont On the Rocks, The Banker, Palmer, Cherry ou USS Greyhound,. Apple TV+ diffusera prochainement les séries Foundation, Severance, Invasion, Mr. Corman, mais aussi des films comme The Tragedy of Macbeth, Killers of the Flower Moon, Finch et Coda, et le court-métrage Blush entre autres.

Selon JustWatch, interrogé par iGen, Apple TV+ est rangé dans la catégorie « Autres » et stagne à 3 %. Le marché est très compétitif depuis l’arrivée de Prime Video, Disney+ et plus récemment Salto.