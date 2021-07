Sony lance une nouvelle version de la PS5 identique à l’originale à un détail près

Une nouvelle variante de la PS5 arrive au Japon avec quelques changements, dont un poids plus léger.

Nous avons beau avoir une PS5 depuis plusieurs mois, on ne s’y fait pas. Elle n’est pas seulement grande, elle est historiquement grande, c’est l’une des plus grandes consoles de jeux vidéo jamais construites. Elle mesure 39 cm de hauteur, 26 cm de profondeur et 10,4 cm de largeur.

Elle est suffisamment grande pour nécessiter une planification minutieuse pour l’intégrer à votre configuration du salon. Ce n’est pas seulement une question de taille. Alors que de nombreux gadgets sont désormais conçus pour s’intégrer parfaitement dans nos maisons, la PS5 va dans la direction opposée. Sony ne veut pas que vous la rangiez dans un meuble de divertissement où personne ne peut la voir. Elle doit être visible. Mais ce n’est pas tout. Chez Sony, ils ont expliqué que cette taille était nécessaire pour le refroidissement des composants.

Une nouvelle PS5 Digital Edition qui perd 300 grammes sur la balance

Fait étonnant, Sony a lancé une nouvelle version de la PS5 Digital Edition (la version sans lecteur Blu-ray) identique à l’originale sauf pour un détail précis : elle est plus légère de 300 grammes. Les dimensions ne changent pas, elle a juste perdu du poids.

Le numéro de modèle CFI-1100B01 au Japon (l’original était le CFI-1000B) a été confirmé avec l’apparition d’un nouveau manuel sur le site officiel de PlayStation Japon. Le poids passe de 3,9 kg pour la PS5 Digital d’origine à 3,6 kg de la version renouvelée, et la seule différence dans sa construction semble résider dans un nouveau type de vis et de système d’ancrage sur le support vertical. Avec ce nouveau système il n’est pas nécessaire d’utiliser un tournevis ou une pièce de monnaie pour placer le support. Evidement, cela n’explique pas la perte de poids importante.

Ne parlons pas tout de suite de version Slim, mais d’une version certainement « corrigée » qui entraîne certainement des économies pour Sony et donc des marges plus importantes.