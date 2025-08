Pourquoi ce village très touristique interdit le Wi-Fi et les réseaux 4G/5G

Envie de vacances déconnectées ? Mais vraiment coupées de toutes formes de réseau ? À l’heure où le Wi-Fi et la 5G sont omniprésents, Green Bank apparaît comme un havre préservé des communications sans fil, et il y a une raison valable à cette spécificité.

© Observatoire de Green Bank

Bienvenue à Green Bank ! Village de Virginie-Occidentale aux États-Unis qui a déjà fait les gros titres pour sa quiétude… numérique. Depuis 1958, une loi du gouvernement américain y a banni toutes formes de télécommunications sans fil : Wi-Fi, réseaux 4G et 5G, appareils connectés et même les micro-ondes et les télécommandes sont déclarés illégaux. Et pour cause : la bourgade abrite le plus grand radiotélescope orientable du monde.

La zone de silence radio

Green Bank se situe au cœur de la National Radio Quiet Zone, une espèce de parc national de 34 000 km² où ce ne sont pas la faune et la flore qui font l’objet d’une protection, mais le GBT (Green Bank Telescope). En effet, l’absence d’ondes électromagnétiques est vitale pour les appareils d’observation astronomique qui peuvent être facilement « aveuglés » par la moindre onde.

Or, l’observation des astres est vital, pas seulement pour repérer des objets célestes potentiellement dangereux, mais aussi pour établir des repères géodésiques, des points de référence sur la surface terrestre. La surveillance de ces repères géodésiques est essentielle car c’est sur cette activité que repose la précision du système GPS utilisé dans le monde entier. Et entre le mouvement des plaques tectoniques et l’élévation du niveau de la mer, les repères géodésiques peuvent régulièrement bouger.

D’où le contrôle strict des émissions radio à Green Bank, l’une des rares zones blanches utiles au monde. Tout appareil susceptible de produire des ondes est encadré dans la National Radio Quiet Zone, et totalement interdits dans un rayon de 16 kilomètres autour du radiotélescope qui a besoin de silence pour écouter l’univers. Les habitants du village y ont tout de même le téléphone et internet, mais tout est en filaire.

Un modèle menacé de disparition

Pour Green Bank, cet environnement sans internet est devenu un argument touristique. Les offices locales prônent l’argument du digital detox, un argument qui a fait mouche pour le meilleur et pour le pire…

La réputation de Green Bank a entraîné la construction de nouveaux hôtels, restaurants et même attiré de nouveaux résidents qui se rendent compte au fur et à mesure que l’absence de connexion pouvait être dangereuse. Appeler les secours en cas d’accident de la route, de randonnée ou de chasse est en théorie prohibé. Certains habitants font alors fi de la loi en vigueur et ont adopté des solutions de connexion sans fil à leur domicile, au risque de se prendre une amende.

Plus globalement, les astronomes et géodésistes réclament davantage de bandes de fréquences dédiées à leurs activités, ou de création de zones de silence radio. Et ce alors que le trafic sans fil augmente toujours (récemment encore avec les solutions internet par satellite), saturant le réseau, et que les réseaux Wi-Fi et mobiles sont toujours plus puissants, mettant en péril l’observation géodésique.

