« Les délais fixés sont trop courts » : des élus demandent un report de l’arrêt des réseaux 2G et 3G

Il y a quelques mois, Orange et Free ont annoncé la fermeture de leur réseau 2G à la fin de l’année, Bouygues et SFR suivront en 2026. Viendra ensuite l’extinction de la 3G en 2028-2029. Mais pour certains élus, le processus va trop vite et ne prend pas en compte la sécurité de nombreux Français.

Vous avez connu la 2G et la 3G à leurs débuts ? Et bien sachez que ces réseaux ne seront bientôt plus que de l’histoire ancienne. Les opérateurs mobiles ont annoncé leur extinction prochaine dans le cadre de la modernisation du réseau mobile. Mais sur les bancs de l’Assemblée Nationale et du Sénat, plusieurs parlementaires interpellent le Gouvernement sur le calendrier jugé trop expéditif et demandent un report de l’arrêt de la 2G et de la 3G.

Un report d’au moins deux ans

Ces deux derniers mois, trois députés et deux sénateurs ont interpellé Éric Lombard, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique sur les conséquences de l’arrêt de la 2G, l’un d’entre eux évoquant même des retombées « sécuritaires et sanitaires« .

Effectivement, des millions d’appareils essentiels fonctionnent encore sur le réseau 2G : appels de secours des ascenseurs, télésurveillance, téléassistance, bracelets électroniques et même certains équipements médicaux et les services d’appel d’urgence des véhicules. Des équipements qui doivent être mis à niveau ou remplacés d’ici la fin de l’année, ce qui engendre des coûts.

Mais au-delà de la question financière, les élus craignent que la migration de ces systèmes ne soit pas effectuée dans les temps, ce qui les rendrait tout simplement inutilisables.

Les systèmes de téléassistance utilisés par les personnes en perte d’autonomie ou isolées relaient 50 000 appels critiques par an qui engagent la vie humaine. Les ascenseurs, s’ils ne sont pas modifiés, ne respecteront plus la réglementation, ce qui est susceptible d’imposer une mise à l’arrêt de ces appareils qui assurent 100 millions de trajets par jour. Nombre de logements et locaux professionnels aujourd’hui protégés par un système d’alarme pourraient ne plus l’être. Laurent Burgoa, sénateur (LR) du Gard

Les élus proposent ainsi un report de deux ans de l’arrêt de ces réseaux afin de rapprocher la France du délai moyen de sept ans laissé par les autres opérateurs européens. D’autres proposent de fermer le réseau 3G avant le réseau 2G, le premier faisant fonctionner moins de dispositifs.

Une transition nécessaire pour notre réseau mobile

Sur le plateau de notre émission Unlock, diffusée en direct sur Twitch le 26 février dernier, nous avions abordé l’arrêt de la 2G avec Romain Bonenfant, directeur général de la Fédération Française des Télécoms. Par rapport à nos voisins européens, nous ne sommes ni en retard, ni en avance :

Si on regarde les dix dernières années, on a à peu près 200 réseaux 2G ou 3G qui ont été éteints dans le monde. Aux États-Unis, on a éteint des réseaux 2G il y a plus de huit ans, ça s’est bien passé. En Allemagne, on a éteint la 3G en 2021, ça s’est bien passé. Dans ces pays il y a des ascenseurs, rassurez-vous. Romain Bonenfant, Directeur Général de la FFTélécoms (Fédération Française des Télécoms)

L’Allemagne a effectivement éteint son réseau 3G, comme la République Tchèque, l’Autriche, la Grèce ou encore la Norvège. De son côté, la Suisse a déjà éteint sa 2G, ce qu’ont déjà fait le Japon, la Corée du sud et la Nouvelle-Zélande en 2012-2013. À l’inverse, certains voisins prévoient une extinction de leur 2G plus tardivement que la France, c’est le cas du Luxembourg, de la Belgique, du Royaume-Uni, de la Pologne ou encore de l’Espagne.

Quoiqu’il en soit, l’extinction de la 2G, puis de la 3G, est une nécessité nous explique Romain Bonenfant. Ces réseaux sont moins sécurisés et beaucoup plus énergivores que les normes les plus récentes. Face à une augmentation toujours plus croissante du trafic sur le réseau mobile, ce dernier se doit d’être toujours plus performant. En décommissionnant les bandes de fréquences de la 2G et de la 3G, on pourra s’en servir pour enrichir les réseaux 4G et 5G.

