Fin de la 2G et de la 3G : Orange prépare le terrain pour l’arrêt définitif de ces réseaux

La 2G et la 3G, c'est bientôt fini chez Orange. L'opérateur historique prépare l'avenir, mais cette transition soulève de nombreuses questions.

Vous pensiez que la 2G et la 3G allaient durer éternellement ? Détrompez-vous ! Orange a annoncé leur fin programmée.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 25 Go en Europe 8.99€ /mois Découvrir RED Forfait 5G

120 Go Appels illimités 120 Go en France 24 Go en Europe 8.99€ /mois 5G offerte Découvrir Prixtel Forfait 4G

Le petit 30 à 50 Go Appels illimités 30 Go - 50 Go en France 15 Go en Europe À partir de 4.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Le compte à rebours est lancé

C’est par un simple SMS que tout a commencé. Orange a commencé à prévenir ses abonnés : la 2G s’arrêtera le 31 décembre 2025, suivie par la 3G le 31 décembre 2028. Ces dates peuvent sembler lointaines, mais elles marquent en réalité le début d’un changement important silencieux dans le monde des télécoms.

On parlait d’obsolescence dans l’automobile. Vous voyez le bouton SOS dans votre voiture ?

Maintenant vous savez quand est-ce qu’il deviendra purement décoratif… pic.twitter.com/nB6nEWoNwm — 2geek4you (@2geek4you1) July 4, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mais pourquoi Orange fait-il ce choix ? L’opérateur avance plusieurs raisons : réutiliser les fréquences pour la 4G et la 5G, mieux gérer ses réseaux, et les faire évoluer vers des technologies « plus sécurisées, résilientes, économes en énergie et modernes ». En clair, Orange fait le ménage pour préparer l’avenir.

Si cette transition peut paraître logique à l’ère du tout-numérique, elle soulève de nombreuses questions. La plus importante concerne les millions d’appareils qui fonctionnent encore sur ces « vieux » réseaux. On parle ici de plus de 22 millions d’équipements, allant des horodateurs aux machines de paiement par carte bancaire, en passant par les ascenseurs.

Les industriels et fabricants se retrouvent donc face à un défi de taille : adapter tous ces appareils en un temps record. Un an pour ceux qui fonctionnent en 2G, quatre ans pour ceux en 3G. C’est peu, très peu, quand on parle de millions d’équipements répartis sur tout le territoire.

Pour aller plus loin

Arrêt de l’ADSL et du cuivre : tout ce qu’il faut savoir sur le fermeture du réseau ADSL et la transition vers la fibre optique

Les enjeux cachés de cette transition

Au-delà des aspects techniques, cette décision d’Orange (et bientôt des autres opérateurs) soulève des questions plus larges. Quid de l’impact environnemental de ce changement massif d’équipements ? Et que dire de l’aspect social, avec potentiellement des personnes qui pourraient se retrouver exclues de cette transition numérique ? Orange promet de recycler les équipements réseaux et les terminaux via différents programmes. Mais cela sera-t-il suffisant face à l’ampleur du changement à venir ? Et comment s’assurer que personne ne sera laissé sur le bord de la route numérique ?

Il est important de noter qu’Orange n’est pas un cas isolé. Cette tendance à l’extinction des réseaux 2G et 3G s’observe dans de nombreux pays. Les États-Unis ont déjà amorcé ce virage, et des débats similaires agitent l’Europe. En France, SFR a également annoncé la fin de la 2G pour 2026 et celle de la 3G pour 2028. Même calendrier pour Bouygues Telecom, l’opérateur fermera son réseau 2G définitivement fin 2026. Autre exemple, proche de nous, à Monaco, Monaco Telecom a annoncé la fermeture de son réseau 2G à la fin de l’année 2024.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 11.99€ /mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 20 Go en Europe 15.99€ /mois 30.99€ -6€ Client Box Découvrir Free

Forfait Free 5G 300 Go Appels illimités 300 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G