Arrêt de la 2G et 3G : le guide pour préparer votre smartphone

Avec l’arrêt progressif des réseaux 2G et 3G, les opérateurs vont réutiliser ces fréquences pour renforcer leurs réseaux 4G et 5G. Mais que se passe-t-il pour votre smartphone ? On fait le point.

La fin de la 2G et de la 3G se profile à l’horizon. Mais comment savoir si votre fidèle smartphone sera toujours opérationnel après cette transition ? Voici le guide complet pour vous y retrouver et éviter les mauvaises surprises.

Le calendrier en question

Orange a annoncé la fin de son réseau 2G pour le 31 décembre 2025, suivi par l’arrêt de la 3G le 31 décembre 2028.

Opérateur Fin de la 2G Fin de la 3G Orange 31 décembre 2025 31 décembre 2028 SFR fin 2026 fin 2028 Bouygues Telecom fin 2026 fin 2029 Free (31 décembre 2025) (31 décembre 2028)

SFR et Bouygues Telecom, quant à eux, prévoient de fermer définitivement leurs réseaux 2G fin 2026. Pour la 3G, SFR a fixé la date d’arrêt à fin 2028, tandis que Bouygues Telecom lui accorde un an de plus, jusqu’à fin 2029. Free, qui utilise le réseau d’Orange en itinérance pour la 2G et la 3G, suivra logiquement le même calendrier qu’Orange pour ces technologies.

Vérifier la compatibilité 4G et 5G de votre téléphone

La première étape, essentielle, est de s’assurer que votre smartphone est compatible avec les réseaux 4G et/ou 5G. Pour ce faire, commencez par consulter les paramètres de votre téléphone. Allez dans « Paramètres« , puis « Réseau mobile« , et enfin « Type de réseau préféré« . Si vous voyez les options 4G ou 5G, c’est déjà un bon signe. Notez que les noms des options peuvent varier en fonction du modèle de votre smartphone.

Un test sur le terrain peut aussi être révélateur. Prenez votre smartphone, désactivez le Wi-Fi et observez l’icône de réseau en haut de votre écran. Si vous voyez « 4G » ou « 5G », votre appareil est prêt pour l’avenir. En cas de doute persistant, n’hésitez pas à contacter le service client de votre opérateur qui pourra vous confirmer la compatibilité de votre appareil.

S’assurer de la prise en charge de la Voix 4G (VoLTE)

La Voix 4G, aussi appelée VoLTE (Voice over LTE), est essentielle pour passer des appels une fois la 2G et la 3G éteintes. Pour vérifier si votre téléphone la supporte, cherchez une option « Voix 4G », « VoLTE » ou « Appels en 4G » dans les paramètres réseau de votre téléphone.

Gardez à l’esprit que certains opérateurs doivent activer cette fonction de leur côté. Un appel au service client peut donc être nécessaire pour s’assurer que tout est bien configuré. Vous pouvez aussi faire un test pratique : activez la 4G, désactivez le Wi-Fi, et passez un appel. Si vous voyez l’icône 4G rester affichée pendant l’appel, cela signifie que la VoLTE fonctionne correctement.

Si votre téléphone ne passe pas ces tests avec succès, ne paniquez pas. Plusieurs options s’offrent à vous. Tout d’abord, vous avez encore le temps de changer de téléphone. À ce sujet, consultez notre guide des meilleurs smartphones, il y en a à tous les prix.

Pour ceux qui souhaitent une alternative économique et écologique, opter pour un téléphone reconditionné peut être une excellente solution pour obtenir un appareil compatible sans se ruiner.

N’oubliez pas non plus de penser à vos autres appareils connectés. Tablettes, montres connectées, caméras connectées ou autres objets utilisant les réseaux mobiles pourraient aussi être affectés par cette transition. Assurez-vous qu’ils sont tous prêts pour le grand saut. C’est le cas de certains matériels de sécurité ou bien de systèmes embarqués dans les voitures.

Pourquoi la 5G est importante

Vous le savez sans doute, mais un rappel ne fait pas de mal, les bandes de fréquences sont des ressources extrêmement précieuses et limitées. Elles constituent le spectre électromagnétique utilisé pour la transmission des données par les réseaux sans fil.

Chaque bande de fréquence est assignée à des usages spécifiques, comme la radio, la télévision ou les réseaux mobiles.

Et avec l’arrêt progressif des réseaux 2G et 3G, il devient essentiel de considérer l’achat d’un smartphone compatible 5G, même si l’on n’a pas immédiatement besoin de cette technologie.

En effet, les opérateurs mobiles décommissionnent ces réseaux plus anciens pour libérer des ressources et concentrer leurs efforts sur les technologies plus avancées comme la 4G et la 5G. En choisissant un smartphone compatible 5G, vous vous assurez une connexion stable et pérenne.

Les réseaux 5G utilisent différentes bandes de fréquences, certaines étant déjà employées par les réseaux 2G et 3G.

En recyclant ces bandes, les opérateurs peuvent améliorer la couverture et la capacité du réseau sans nécessiter de nouvelles infrastructures coûteuses. Cela permet également d’optimiser l’utilisation du spectre radio, qui est une ressource précieuse et limitée, comme expliqué plus haut.

Dans ce contexte, acheter un smartphone 5G, même si vous n’avez pas actuellement besoin de cette technologie, vous garantit d’avoir un smartphone capable de tirer parti de ces nouvelles allocations de fréquences, ce qui promet potentiellement une meilleure couverture et de meilleures performances globales.

