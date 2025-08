« La censure décide discrètement quels jeux vous pouvez acheter », pour ne pas suivre Steam, cette boutique veut se rebeller contre Mastercard et Visa

La boutique GOG a proposé des jeux gratuits pendant 48 heures contre la récente mise en place d’une forme de censure sur Steam et Itch.io.

La question du poids de Mastercard, Visa et Paypal dans les possibilités éditoriales du jeu vidéo continue de créer le débat.

Dans la nuit du 23 au 24 juillet, la plateforme Itch.io a supprimé des dizaines de milliers de jeux et comics par crainte de perdre l’accès aux intermédiaires de paiements utilisant Mastercard, Visa ou encore Paypal.

Depuis, la boutique GOG a décidé de publiquement soutenir Itch.io contre « la censure ».

Un week-end de jeu gratuit

Du 2 au 3 août, la plateforme GOG a mis à disposition une douzaine de jeux entièrement gratuitement dans le cadre de l’opération « Freedom to Buy ». Il s’agit de titres « NSFW », réservés à un public adulte.

Certains jeux disparaissent. Non pas parce qu’ils enfreignent la loi, mais parce que quelqu’un a décidé qu’ils ne devaient pas exister. Pendant 48 heures, ces jeux sont gratuits, car si un jeu est légal, vous devriez être libre de l’acheter.

La plateforme invite également à « partager votre protestation » sur le réseau social X.

Mastercard botte en touche

Devant la pression publique, Mastercard a décidé de publiquement faire une déclaration.

Mastercard n’a évalué aucun jeu ni imposé de restrictions sur les activités des sites et plateformes de création de jeux, contrairement à ce qu’affirment certains médias et allégations. Notre réseau de paiement respecte des normes fondées sur l’état de droit. En d’autres termes, nous autorisons tous les achats légaux sur notre réseau. Parallèlement, nous exigeons des commerçants qu’ils mettent en place des contrôles appropriés afin de garantir que les cartes Mastercard ne puissent pas être utilisées pour des achats illégaux, notamment pour l’achat de contenus pour adultes illégaux.

Comme on peut le lire, Mastercard estime être hors de cause dans cette histoire. La publication a rapidement été assorti d’une note de la communauté sur X. Elle indique à juste titre que Itch.io et Steam ont tous les deux bel et bien pointé du doigt vers Mastercard.

Par ailleurs, Mastercard a déjà été impliqué dans d’autres histoires similaires ces dernières années. Par exemple, en France, la plateforme uTip a fermé en raison de la perte de son intermédiaire de paiement, également concernant du contenu NSFW.