uTip : la plateforme française de soutien aux créateur·ices menacée de fermeture

Face à Patreon et Tipeee, la plateforme française uTip propose une solution de financement participatif qui se veut plus éthique. L'aventure semble sur le bon de se conclure, l'enteprise a été placée en liquidation judiciaire le 23 mars 2023.

Coup dur pour l’écosystème des créateurs de contenu en France, la plateforme de financement participatif uTip a été placé en liquidation judiciaire simplifiée le 23 mars 2023 peut-on lire sur le registre de societe.com.

Depuis plusieurs années, la plateforme française connait un gain d’intérêt pour les créatrices et créateurs de contenu, en particulier suite aux déboires de Tipeee. Nous avons pu nous entretenir par téléphone avec Stanislas Mako, fondateur et patron de la plateforme Utip.io.

C’est quoi uTip ?

Vous avez peut-être déjà croisé le nom de uTip au détour d’une vidéo YouTube ou d’une émission sur Twitch. À l’instar de Patreon ou de Tipeee, il s’agit d’une solution de rémunération supplémentaire pour les créatrices et créateurs de contenus en demandant un soutien financier direct à leurs fans. Il permet pour les personnes concernées d’aller chercher une alternative à la rémunération par les sponsors ou par les plateformes directement, et ainsi diversifier les sources de revenus.

L’avantage de uTip est de permettre un paiement unique, comme sur Kickstarter pour un grand projet, ou des paiements récurrents, plus pratiques pour rémunérer l’activité régulière d’une personne en ligne.

Parmi les comptes les plus suivis sur la plateforme, on peut mentionner Copain du web, Gautoz et plus récemment Jean Massiet pour l’émission politique Backseat. En tout, la plateforme revendique 50 000 créateurs et créatrices inscrits pour 3 000 000 soutiens mensuels.

D’après Stanislas Mako, la plateforme connait une très bonne croissance, +100 % sur l’année précédente et des projections de croissance à +50 % sur l’année suivante. Alors pourquoi cette fermeture si soudaine ?

Quand MangoPay bloque l’accès aux paiements des fans

Depuis plusieurs semaines, Stanislas Mako nous confie rencontrer des problèmes avec son prestataire de paiement, la plateforme Mangopay. Il s’agit de l’intermédiaire financier qui récolte les paiements et peut permettre le paiement des créateurs et créatrices. Mangopay a bloqué le compte de uTip et garde désormais, en sécurité, l’argent récolté sur les campagnes de Utip.

D’après Stanislas Mako, ce blocage est dû à la page d’une créatrice de contenu pour adulte. Mangopay interdit le financement de ce type de contenu dans ses conditions d’utilisation. Le patron de Utip nous assure avoir fait le nécessaire le plus vite possible, ce type de contenu est également interdit sur Utip, du fait de l’utilisation de Mangopay comme prestataire.

Crée en France en 2012 par Céline Lazorthes, que l’on connait aussi pour la création de Leetchi, la plateforme Mangopay a été rachetée en 2015 par le groupe Crédit Mutuel Arkéa avant d’être revendue en 2022 au fonds d’investissement américain Advent International. D’après le patron de Utip, le contact avec Mangopay est aujourd’hui très difficile. Nous avons envoyé nos questions à Mangopay, mais n’avons pas obtenu de réponses pour le moment.

UTip va-t-il fermé ?

Le placement en liquidation judiciaire simplifiée signifie que la société Utip est en cessation de paiements. Autrement dit, elle n’est plus en mesure financièrement de régler ses factures. Son rétablissement est jugé « manifestement impossible » et la procédure « met fin à l’activité de l’entreprise ». Pour régler les factures, le liquidateur met en vente les biens de l’entreprise. La procédure peut durer de 6 à 12 mois en fonction des cas. Ici, c’est le remboursement des dettes de la période Covid et de prêts garantis de l’État qui pose problème.

Ça, c’est pour l’entreprise uTip. La plateforme, elle, pourrait continuer de vivre sur le web si elle trouvait un repreneur externe. C’est ce que nous avons compris durant notre entretien avec Stanislas Mako. Il nous explique que des discussions ont déjà eu lieu avec d’autres plateformes pour une reprise, mais elles tournent généralement court quand le problème avec Mangopay survient. On peut penser aux Français KissKissBankBank ou Tipeee comme repreneurs éventuels. En l’état, la situation semble mener à une fermeture pure et simple de la plateforme.

Quid des dons en cours et des créateur·ices ?

Évidemment, la question qui se pose est celle des dons en cours pour les créateurs et créatrices de contenu. L’argent envoyé par les fans pour soutenir des projets de création va-t-il correctement arriver dans les poches des destinataires et sous quels délais ? Au moment où cet article est écrit, il est toujours possible d’envoyer de l’argent sur uTip et même de créer un profil créateur.

UTip nous explique que les paiements sont bien en sécurité chez Mangopay, qui devrait correctement s’assurer de la distribution comme le veut sa mission. Par ailleurs, le blocage des nouveaux paiements devrait se faire à partir du mardi 4 avril 2023. Concernant la création de profil créateur, Stanislas Mako admet être l’un des deux derniers salariés de la société et ne pas avoir pensé à bloquer les inscriptions. D’autant que la plateforme continue de tourner et pourrait reprendre si Mangopay débloquait la situation. L’homme a nourri cet espoir jusqu’au dernier moment.

