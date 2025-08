Comment Google Chrome va renforcer la sécurité des mots de passe sur Android

Google Chrome continue d’améliorer la sécurité de sa version Android. Le navigateur va ajouter une fonctionnalité simple, mais essentielle. Avant de procéder au remplissage automatique des mots de passe, le navigateur pourrait demander une vérification biométrique sur nos smartphones.

Une option de sécurité bienvenue pour éviter qu’une personne malintentionnée puisse accéder trop facilement aux données présentes sur un téléphone laissé sans surveillance.

Cette nouvelle fonctionnalité a été repérée dans le gestionnaire de mots de passe de Google. Si l’application conserve l’identification par empreinte digitale ou reconnaissance faciale, le nom de l’option lui a été modifié, rapporte Android Authority. De « s’authentifier avec la biométrie avant de saisir les mots de passe », il devient « vérifier votre identité avant la saisie automatique des mots de passe ». Un changement d’intitulé qui s’accompagne de l’annonce du déploiement « prochain » sur Google Chrome.

Reste maintenant à savoir si cette fonctionnalité sera réservée aux utilisateurs du gestionnaire de mots de passe ou bien si elle sera déployée plus largement avec une fonctionnalité dédiée sur Chrome.

