Google Chrome va changer automatiquement vos mots de passe faibles ou corrompus

Google va déployer une fonctionnalité permettant au navigateur de changer automatiquement un mot de passe faible.

Le logo de Google Chrome dans un cadenas // Source : Frandroid

Trouver un bon mot de passe devient de plus en plus difficile. À une ère où les cyberattaques se multiplient, cette mesure de sécurité montre ses limites. Bien qu’il existe des gestionnaires de mot de passe permettant de s’assurer de la robustesse des mots de passe, certaines entreprises comme Microsoft font le choix drastique d’abandonner ce système de sécurité pour d’autres plus performants.

Du côté de Google Chrome, les mots de passe perdurent. Après avoir simplifié la connexion aux sites web, le navigateur souhaite désormais renforcer la sécurité de ce système en proposant une fonctionnalité capable de remplacer automatiquement certains mots de passe.

L’utilisateur garde le dernier mot

Annoncée lors de la conférence Google I/O, cette fonctionnalité se concentrera sur les mots de passe jugés comme trop faible ou qui aurait été compromis, rapporte The Verge. Plus qu’un simple indicateur, Google Chrome veut permettre aux utilisateurs de changer automatiquement ces mots de passe et de les stocker dans leur gestionnaire.

Parisa Tabriz, vice-présidente et directrice générale de Chrome, précise que si le choix du mot de passe se fera automatiquement par Google, l’utilisateur devra donner son consentement pour qu’il soit changé, même s’il est compromis.

Google n’a pour le moment pas donné de date précise quant au lancement de cette fonctionnalité. L’éditeur invite les développeurs à préparer leur site web pour accueillir ce changement dans l’année.