Chrome devrait faciliter la connexion aux sites web sur Android

Google permettrait à ses utilisateurs de gagner du temps lorsqu’ils souhaitent se connecter à un site web en éliminant la saisie manuelle des codes reçus par SMS.

Le navigateur Google Chrome sur Android // Source : Frandroid

Il existe aujourd’hui différentes manières de se connecter à un compte en ligne. Si certains utilisateurs restent fidèles au traditionnel mot de passe, ce système montre ses limites face à un nombre croissant de cyberattaques.

Aujourd’hui, l’un des systèmes privilégiés constitue à adopter une authentification à double facteur. Pour valider une connexion avec ce système, l’utilisateur peut soit entrer un code généré dans une application d’authentification ou bien recevoir un SMS contenant un code éphémère. Une solution pratique, mais qui peut ralentir l’accès à un site web lorsqu’il faut entrer manuellement le code reçu.

Selon les informations d’un insider sur Reddit, Google travaillerait sur une fonctionnalité permettant d’automatiser cette saisie de code directement dans Chrome sur Android.

Un gain de temps

Repérée dans la version Canary de Chrome, cette option baptisée « Enable SMS OTP Filling » apparaît sans pour autant être activable pour le moment.

Aperçu de la nouvelle option permettant de valider automatiquement des codes reçus par SMS. // Source : Leopeva54 via Reddit

Loin d’être une nouveauté, cette automatisation existe déjà au sein de certaines applications comme les applications bancaires. Son intégration au sein d’un navigateur web, représente toutefois un confort certain pour ceux qui ne souhaitent pas démultiplier des applications dédiées sur leur smartphone.

Un confort qui représente tout de même un coût : celui de partager toujours plus d’informations et donner toujours plus de place à Google.

