Vous pouvez maintenant acheter une carte-mère sous architecture RISC-V pour 200 €

Le fabricant d’ordinateurs portable modulaire Framework vient de mettre en vente une nouvelle carte-mère pour sa machine. C’est la première à utiliser l’architecture RISC-V bien connue des bidouilleurs et bidouilleuses.

Crédit : Framework / DeepComputing

Si vous vous intéressez de près au petit monde des processeurs, il y a des chances pour que vous ayez entendu parler de l’architecture RISC-V. Projet open source et alternatives techniques aux machines Intel x86 et ARM, ces processeurs ont attiré l’attention de la sphère tech grâce aux performances promises et à leurs côtés ouverts.

Après être longtemps resté un projet de laboratoire, RISC-V s’aventure timidement dans la sphère grand public, note Ars Technica. Le fabricant d’ordinateurs modulaires vient de commercialiser une carte-mère clé en main.

199 € pour la carte seule

Annoncé de longue date, ce composant est enfin arrivé sur le site du constructeur. Vendue 199 € (+ 12 € de frais de port jusqu’à la France métropolitaine), cette carte-mère « offre l’opportunité de se familiariser avec l’écosystème RISC-V naissant ». Bien évidemment, vu la maturité de ce fameux écosystème, le composant est d’abord pensé pour les développeurs et développeuses qui veulent découvrir cette nouvelle architecture avec un produit clé en main.

La carte-mère dans un châssis Framework ou un boîtier Cooler Master // Crédit : DeepComputing

La carte embarque 8 Go de mémoire vive (soudée) et se repose sur du stockage eMMC. Côté logiciel, elle tourne avec du Linux et plus exactement des versions modifiées de Fedora ou Ubuntu. Pour celles et ceux qui n’ont pas d’ordinateur Framework pour accueillir le composant, il est toujours possible d’obtenir un châssis tout en un avec batterie, écran et tout le toutim (445 €). Ou alors il est possible d’acheter un boîtier Cooler Master pour l’intégrer à un PC fixe (45 €).

Un premier pas timide vers le grand public

Si les prix de la carte et des accessoires nécessaires à son fonctionnement peuvent en refroidir plus d’un, c’est bien parce que, malgré son côté clé en main, cette carte reste réservée à celles et ceux qui souhaitent « prendre part à la maturation de l’écosystème logiciel RISC-V ».

Et si la mise à disposition d’une carte-mère RISC-V auprès du grand public est un pas symbolique important dans la démocratisation de cette architecture, il y a encore du boulot. Windows n’est nullement compatible avec cet écosystème et Android a carrément réduit ses ambitions en supprimant la compatibilité RISC-V de l’OS en avril dernier.

Pour le dire autrement, il faudra sûrement des années avant qu’un produit véritablement accessible à M et Mme Toulmonde arrive sur le marché. Et c’est sans compter sur la concurrence de ARM qui impose de plus en plus sa domination sur le marché des mobiles et des PC.