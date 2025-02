Balatro n’est plus interdit aux mineurs : pourquoi c’est une vraie révolution dans le monde du jeu vidéo

Le jeu Balatro ne sera plus considéré PEGI 18 et c’est toute l’industrie du jeu vidéo qui va en profiter.

Ecran de jeu Balatro // Source : Playstack

Véritable succès critique de l’année 2024, le jeu Balatro a pourtant connu de nombreuses aventures à son lancement. Pour cause, ce jeu mêlant deck builder et rogue lite empruntait son esthétique au monde du poker demandant à ses joueur de créer des combinaisons existant dans le jeu de hasard. Une similitude qui n’a pas plus à certains géants du JV qui ont temporairement fait retirer le jeu de leur catalogue avant de le faire classer en 18+ par l’organisme PEGI. Une décision contestée par le développeur du jeu qui a gagné son appel et fait par la même bouger les lignes de la classification du jeu vidéo en Europe.

Une incohérence dans le système

Lors de son appel, le développeur de Balatro pointait du doigt l’incohérence du sytème PEGI classifiant le jeu comme faisant parti de la catégorie 18+ alors que ce que dernier ne comportait aucun jeu d’argent réel à la différence du système de Lootbox dans certains jeux comme FC (anciennement Fifa) qui garde une classification 3+, lui réservant un meilleur accès.

Une reclassification bienvenue

Suite à cet appel, l’organisme PEGI a décidé de changer la norme de Balatro d’un PEGI 18 à un PEGI 12 estimant que le jeu de comportait des « éléments fantastiques atténuant » qui justifiaient cette reclassificiation. Une décision saluée par Local Thunk, le développeur du jeu sur X (anciennement Twitter).

C’est une bonne avancée de la part de PEGI, apportant des nuances à leurs critères de classification qui étaient auparavant 18+ ou rien. J’espère que ce changement permettra aux développeurs de créer sans être injustement punis Local Thunk, développeur de Balatro sur X(Twitter)

Avec cette nouvelle classification, Balatro s’ouvre à un nouveau public. De son côté, l’organisme PEGI a indiqué dans son communiqué qu’il « évolue continuellement en fonction des attentes culturelles et des conseils d’experts indépendants ». Désormais les thématiques incluant des jeux d’argent ne conduiront plus systématiquement à une classification en 18+, l’organisme précisant que la mention concernera les jeux qui simulent les casinos et les salles de paris.

Si vous souhaitez jouer à Balatro, le jeu est disponible sur PC mais également sur smartphone et vient tout juste d’intégrer le Game Pass de Xbox.