Le jeu FIFA devient EA Sports FC, la FIFA réagit de façon lunaire

Après plusieurs mois de discussion, la séparation est désormais actée : le jeu de foot d'Electronic Arts ne portera plus le nom de FIFA. Voici EA Sports FC.

Depuis près de 30 ans, le géant américain Electronic Arts développe des jeux de foot avec la licence FIFA, au point d’en faire l’un des piliers du jeu vidéo. Chaque année en France, c’est l’un des produits culturels les plus vendus, sinon le plus vendus. Le jeu FIFA est donc un enjeu financier de la plus haute importance pour l’éditeur.

Il est le fruit du travail des développeurs chaque année, mais aussi de l’achat de plusieurs licences. La première d’entre-elles, c’est le nom du jeu lui-même négocié avec la FIFA, la Fédération internationale de football association. Depuis plusieurs mois cependant, on sait que la FIFA et EA sont en désaccord concernant la licence d’exploitation du jeu. Désormais c’est officiel, EA a acté l’abandon de la licence pour son jeu de football. Il n’y aura dorénavant plus de jeux FIFA sous les bannières d’EA, mais un jeu EA Sports FC.

L’essentiel du jeu va rester le même

Attention, EA est loin d’abandonner l’énorme majorité de ses licences. Le futur jeu EA Sports FC à paraître en 2023 sera donc le fruit de l’accord avec plus de 300 partenaires, ce qui va permettre à l’éditeur de continuer d’utiliser les noms des joueurs, ainsi que leurs visages notamment. EA va également conserver les droits sur les stades, leur architecture, le nom des équipes ou encore des différentes ligues régionales comme la Liga, la Premier League ou encore la Ligue des champions. En tout, ce sont 19 000 joueurs, 700 équipes, 100 stades et 30 ligues qui sont concernés par ces licences renouvelées. Le communiqué d’EA Sports est d’ailleurs adjoint de citations venant de plusieurs partenaires comme l’UEFA ou Nike. De quoi donner le sentiment de l’insurrection face à la FIFA.

EA promet que son prochain épisode verra le retour de tous les modes, et en particulier le si juteux Ultimate Team.

Un nouveau jeu

Sans les contraintes et le prix de la licence FIFA, EA veut désormais se sentir libre de faire évoluer le jeu et promet d’emmener EA Sports FC dans une nouvelle direction. L’éditeur ne donne pas beaucoup de précision sur ses objectifs et nous donnez rendez-vous à l’été 2023 pour en découvrir davantage.

Chez l’éditeur, on aimerait visiblement explorer de nouvelles pistes pour le jeu. Par exemple, l’exploitation de NFTs pouvait-on apprendre il y a plusieurs mois par voie de presse, mais tout cela est encore à l’étape de la réflexion.

La réaction lunaire de la FIFA

La FIFA a évidemment réagi à cet événement d’ampleur. Rappelons que EA payait 150 millions de dollars par an pour obtenir le seul droit d’appeler son jeu FIFA. Cette dernière voulait vraisemblablement augmenter la facture à 250 millions de dollars par an. La réaction est pour le moins lunaire. Voici la déclaration du président de la FIFA, le formatage a été conservé.

Je peux vous assurer que le seul jeu authentique et réel qui porte le nom de FIFA sera le meilleur disponible pour les joueurs et les fans de football. Le nom FIFA est le seul titre global et original. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 et FIFA 26, et ainsi de suite – la constante est le nom FIFA et il restera pour toujours et restera LE MEILLEUR.

Oui la FIFA a bien mis un mot tout en majuscule dans un communiqué de presse, laissant paraitre une certaine tension. Évidemment, la FIFA place cela sous le signe d’une bonne nouvelle. Désormais, elle souhaite signer des contrats avec plusieurs développeurs et éditeurs pour concurrencer EA Sports FC. Elle indique que plusieurs jeux « pas de simulation » sont déjà en cours de production pour un lancement au 3e trimestre de l’année 2022. L’objectif est de coïncider avec la coupe du monde du Qatar à la fin de l’année. La FIFA ne précise pas les plateformes ciblées par ces jeux en production, et il est fort probable que l’un ou plusieurs d’entre eux soient des jeux mobiles.

La FIFA annonce également être en discussion avec d’autres éditeurs majeurs de jeu vidéo et investisseurs pour développer le prochain épisode majeur de la licence officielle FIFA. Il s’agira d’un jeu de simulation de foot, et le lancement est prévu pour 2024. D’après le président de la FIFA, ce nouveau jeu sera « pour toujours LE MEILLEUR ». Le pari est lancé.

