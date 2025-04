Un TV 4K QNED 75″ signé LG à moins de 900 € ? C’est possible pendant les French Days

Dévoilé l’an dernier, le TV LG 75QNED80 est un modèle d’entrée de gamme qui a tout de même bien des atouts, à commencer par son énorme dalle aux couleurs vibrantes. Durant ces French Days, on peut l’avoir à 840 euros au lieu de 999 euros chez Darty.

LG a enrichi son catalogue de TV LED et Mini-LED l’année dernière et a notamment levé le voile sur sa série d’entrée de gamme QNED80, remplaçante de la précédente QNED75. Les téléviseurs qui la composent intègrent la technologie QNED de LG, gage d’images lumineuses et de couleurs éclatantes. Ils ne sont certes pas aussi bien équipés que les modèles des séries 2024 plus premium, mais ils sont tout de même recommandables et surtout plus abordables : l’imposant TV LG 75QNED80 est par exemple présenté à moins de 900 euros pendant les French Days.

Les points essentiels du TV LG 75QNED80

Une grande dalle 4K QNED de 75 pouces

L’ALLM disponible

WebOS 24 avec des mises à jour pendant 5 ans

Initialement affiché à 999 euros, le TV LG 75QNED80 est aujourd’hui proposé à 849 euros chez Darty.

Un grand écran (presque) comme au ciné

Le TV LG 75QNED80 est tout d’abord un modèle assez imposant avec sa dalle de 75 pouces. Assurez-vous donc de posséder un meuble TV suffisamment grand pour que le téléviseur tienne dessus ; sachez tout de même que vous pourrez aussi l’accrocher au mur, et que grâce à son design très fin, il ne fera clairement pas tâche dans votre intérieur. Veillez également à bénéficier d’un recul suffisant dans votre pièce pour éviter toute fatigue oculaire lors de vos visionnages.

Concernant son écran à proprement parler, le LG 75QNED80 embarque une dalle LCD 4K dotée de la technologie QNED de la marque. Concrètement, celle-ci combine la technologie NanoCell de LG, qui applique un filtre sur la lumière pour rendre chaque couleur plus vive sous tous les angles, et les Quantum Dots. Résultat : les images sont plus lumineuses, les contrastes plus profonds et les couleurs bien plus vibrantes. Le TV est par ailleurs animé par le chipset Alpha5 AI 4K de 7e génération et supporte les formats HDR10 et HLG. Côté fluidité, c’est assez limité avec une fréquence de 50 Hz maximum.

Un excellent suivi logiciel

En raison de ce taux de rafraîchissement de 50 Hz, et de l’absence de ports HDMI 2.1, ce TV pourrait ne pas convenir aux gamers qui aimeraient jouer en 4K@120fps. Ils auront tout de même droit au mode ALLM (Auto Low Latency Mode) qui permet de réduire la latence en jeu, de même qu’à un optimiseur de jeu et à un tableau de bord dédié, qui donne la possibilité d’affiner certains paramètres pendant les parties.

Enfin, le LG 75QNED80 tourne sous webOS 24 et bénéficie donc du programme webOS Re:New, lequel promet notamment des mises à jour vers la dernière version de webOS pour une durée prolongée. Ici, jusqu’à quatre versions de mise à jour de l’interface seront proposées pendant 5 ans. Le LG 75QNED80 est également compatible avec AirPlay 2, qui permet de diffuser le contenu d’un smartphone ou d’une tablette Apple sur le TV.

