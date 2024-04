Voici tous les détails des TV LED et Mini-LED 2024 de LG

En même temps que la présentation des séries OLED, la marque LG nous a donné tous les détails techniques des nouvelles séries de TV LED et Mini-LED de cette année. Elles embarquent des chipsets plus puissants ainsi que des technologies d’optimisation des contenus pour des séquences toujours plus qualitatives. En voici tous les détails.

Au-delà des modèles OLED, LG commercialise également plusieurs TV dotés d’une dalle LCD utilisant un système de rétroéclairage LED ou Mini-LED.

LG QNED99, le 8K Mini-LED

La série la plus haut de gamme est représentée par les modèles QNED99 disponibles en 75 et 86 pouces, donc de très grandes tailles. Elle présente la particularité de pouvoir afficher des images avec une définition Ultra HD 8K avec une fréquence maximale de 100 Hz. Elle est dotée d’un système de rétroéclairage Mini-LED associé au traitement Precision Dimming Pro pour des effets de blooming particulièrement limités (halo autour des objets clairs sur un fond sombre). En outre, cette série profite du processeur Alpha9 AI 8K de 7e génération pour optimiser les images, mais également le son. Cette série est compatible avec les formats HDR Dolby Vision et HDR10 et supporte l’audio Dolby Atmos et DTS:X (bypass).

Côté son, on profite d’un système 9.1.2 canaux avec le traitement audio AI Sound Pro pour l’optimisation des dialogues. On peut compter sur la présence de quatre entrées HDMI 2.1 ainsi que sur le support des technologies VRR et FreeSync Premium jusqu’à 120 Hz.

Comme tous les modèles 2024 de la marque, cette série est animée par le système webOS 24 avec une refonte de son interface graphique présentant plusieurs vignettes pour accéder rapidement à des fonctions de divertissement et contrôler les objets connectés du domicile. Les dalles reposent sur un pied central ce qui permet de les installer sur un meuble peu large.

Pour le moment, LG n’a pas encore communiqué sur les prix des différentes diagonales vu que les modèles seront disponibles cet été.

La série QNED91, aussi avec une dalle Mini-LED

La série de téléviseurs LG QNED91 est déclinée en 65, 75 et 86 pouces avec une dalle LCD profitant d’un système de rétroéclairage Mini-LED pour une précision accrue et des effets de blooming limités. Elle est dotée du nouveau chipset Alpha8 AI 4K que l’on trouve sur la série OLED B4, par exemple. Capable d’afficher une image avec une définition Ultra HD, elle peut supporter les signaux jusqu’à 120 Hz. Comme la série QNED99, elle utilise la technologie QNED Color Pro afin d’optimiser le rendu des couleurs depuis son panneau de Quantum Dots.

En outre, elle supporte les mêmes formats HDR que la série QNED99 dont le Dolby Vision et propose aussi quatre entrées HDMI 2.1, toutes compatibles avec les dernières technologies d’optimisation pour les jeux vidéo. On peut aussi compter sur la compatibilité avec le format Dolby Vision Gaming 4K 120 Hz et bien entendu le système webOS 24 à la manœuvre. Rappelons que le système propose l’assistant vocal Alexa d’Amazon et peut aussi s’interfacer avec les objets connectés, via Matter ou Google Assistant, si vous possédez une enceinte connectée à proximité pour ce dernier.

Pour l’audio, il y a plusieurs haut-parleurs délivrant une puissance totale de 40 watts et les téléviseurs supportent la technologie WOW Syngery pour une parfaite synchronisation avec les barres de son, utilisant les haut-parleurs du TV pour une expérience audio plus immersive. Enfin, notez que le pied est central avec une dalle particulièrement fine que l’on peut aussi accrocher au mur, si besoin.

Le téléviseur LG 65QNED91 de 65 pouces en diagonale est disponible pour un prix de 1999 euros. Comptez sur un tarif de 2999 euros pour le 75 pouces 75QNED91 et de 3 999 euros pour le 86 pouces 86QNED91.

La série QNED85, le cœur de la gamme LCD chez LG

La nouvelle série de téléviseurs LG QNED85 utilise, cette fois-ci, un panneau LCD avec des Quantum Dots associé à un système de rétroéclairage edge LED, c’est-à-dire sur les contours de l’écran. Capable d’afficher une image avec une définition Ultra HD 4K, elle supporte les signaux jusqu’à 120 Hz et profite du traitement Local Dimming pour minimiser les effets de blooming et proposer des contrastes aussi profonds que possible. Elle est déclinée en 50, 55, 65, 75 et 86 pouces. Elle ne supporte pas le format HDR Dolby Vision, mais le Dolby Atmos est accepté ainsi que le DTS:X (bypass). L’upscaling est assurée par le chipset Alpha8 AI 4K, comme pour la série QNED91 et le traitement d’image AI Picture Pro.

Pour le son, on peut compter sur la fonction AI Sound Pro délivrant une puissance de 40 watts depuis 9.1.2 canaux compatible WOW Synergy. Il y a quatre entrées HDMI 2.1 supportant, comme les modèles précédents, les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo, dont le VRR et le FreeSync Premium.

Côté design, les téléviseurs mesurent à peine 3 cm d’épaisseur avec un système de pieds double et que l’on peut installer selon quatre positions, plus ou moins écarté et plus ou moins haut pour les installer sur un meuble peu large ou mettre une barre de son devant, sans gêner l’image. Comme sur les autres TV 2024 de la marque, le système webOS 24 est embarqué.

Pour les prix, LG annonce la disponibilité du modèle 50QNED85 de 50 pouces à 999 euros. Comptez sur un tarif conseillé de 1199 euros pour le 55 pouces 55QNED85, de 1499 euros pour le 65QNED85 de 65 pouces, de 2299 euros pour le 75 pouces 75QNED85, de 2999 euros pour le 86 pouces 86QNED85 et de 5 999 euros.

Notez que LG propose également un téléviseur sous la référence QNED89. En fait, il s’agit d’un modèle qui propose exactement les mêmes technologies que les QNED85, mais uniquement disponible en 98 pouces et profitant, en outre, d’une dalle avec un système de rétroéclairage Direct LED, c’est-à-dire sur toute la surface de l’écran. Il s’installe sur deux pieds écartés avec une seule hauteur possible. Ce modèle spécifique sera disponible courant juin pour un prix de 5 999 euros.

Série QNED80, l’entrée de gamme LCD à 50 Hz

Enfin, la série LG QNED80 remplace la série QNED75 de l’année passée. Elle utilise une dalle LCD avec un système de rétroéclairage edge LED et un panneau de Quantum Dots pour les couleurs. Elle est déclinée en 43, 50, 55, 65, 75 et 86 pouces et est capable d’afficher une image Ultra HD avec une fréquence de 60 Hz au maximum. Elle est animée par le nouveau chipset Alpha5 AI 4K de 7e génération et supporte le format HDR10, mais pas le Dolby Vision.

On trouve quatre entrées HDMI 2.0 sur ces modèles avec le système webOS 24, comme les autres TV de la marque. Les haut-parleurs intégrés délivrent une puissance de 20 watts. La dalle est maintenue par deux pieds qui peuvent être positionnés au centre ou écartés pour installer une barre de son devant.

Cette série QNED80 sera disponible à partir de cet été et, à l’heure de l’écriture de ces lignes, LG n’a pas encore communiqué sur les prix des différentes tailles.