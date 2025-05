60 €, c’est le super prix de ce moniteur 24″ et 100 Hz taillé pour la bureautique à la fin des French Days Amazon

Si vous recherchez un écran PC parfait pour travailler, ou simplement un deuxième moniteur pour compléter votre installation, mais que vous ne voulez pas pour autant y laisser toutes vos économies, alors le BenQ GW2491E pourrait bien vous convenir. Amazon le propose à 60 euros au lieu de 99 euros, et ce, grâce à un code promo mis en place spécialement pour célébrer les 25 ans de sa plateforme.

Pour travailler confortablement chez soi ou au bureau, un bon moniteur est indispensable. Le BenQ GW2491E n’est peut-ĂŞtre pas le plus Ă©quipĂ© de sa catĂ©gorie, mais sa dalle suffisamment grande, son taux de rafraĂ®chissement de 100 Hz ou encore son pied rĂ©glable suffisent Ă le ranger parmi les bonnes rĂ©fĂ©rences. Il a surtout l’avantage de ne pas ĂŞtre onĂ©reux de base, et Ă l’occasion de ses 25 ans, Amazon lui fait mĂŞme bĂ©nĂ©ficier d’une remise de 40 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le BenQ GW2491E

Une dalle IPS Full HD de 23,8 pouces

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Un mode « e-papier » pour lire plus confortablement

Auparavant affichĂ© Ă 99 euros, puis rĂ©duit Ă 85 euros, le moniteur BenQ GW2491E peut aujourd’hui vous revenir Ă 60 euros sur Amazon grâce au code promo LUN25.

Des contenus aux couleurs vives

Le BenQ GW2491E est un moniteur au design assez minimaliste, mais plutĂ´t Ă©lĂ©gant avec ses bordures très fines et son pied peu imposant. Un socle qui permet d’ailleurs d’ajuster l’inclinaison de l’Ă©cran, pour plus de confort. On aurait toutefois aimĂ© que la hauteur soit, elle aussi, rĂ©glable. Derrière l’Ă©cran, on trouve par ailleurs une connectique plutĂ´t modeste, mais suffisante pour la plupart des travailleurs : elle est composĂ©e d’un port HDMI 1.4, d’un DisplayPort 1.2 et d’une prise pour brancher un casque ou une paire d’Ă©couteurs.

Au niveau de l’Ă©cran, on a droit Ă une dalle IPS Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 23,8 pouces, qui promet donc des angles de vision bien larges et des images bien nettes. La diagonale pourrait cependant s’avĂ©rer un peu juste pour celles et ceux qui ont l’habitude d’ouvrir un paquet d’onglets chaque jour. L’un des autres atouts majeurs de cette dalle, c’est sa couverture Ă 99 % du spectre sRGB : la palette de couleurs affichĂ©es est donc plus Ă©tendue, et les contenus plus rĂ©alistes.

Une lecture toujours confortable

Le BenQ GW2491E bĂ©nĂ©ficie par ailleurs d’un taux de rafraĂ®chissement de 100 Hz, qui permet de profiter d’une belle fluiditĂ©. Les flous de mouvement quand on fait dĂ©filer une page sont ainsi quasi inexistants, et la lecture de pages web ou le visionnage de vidĂ©os sont bien plus agrĂ©ables. Les gamers occasionnels apprĂ©cieront aussi, mĂŞme si les plus exigeants privilĂ©gient nettement un taux de 144 Hz ou supĂ©rieur.

Le moniteur dispose Ă©galement d’un mode assez original, baptisĂ© « ePaper Mode », qui donne un aspect « papier » aux contenus affichĂ©s Ă l’Ă©cran, comme sur une liseuse. Grâce Ă cette technologie, la lecture prolongĂ©e sur un Ă©cran d’ordinateur n’est plus si fatigante. Enfin, notez que BenQ propose une application plutĂ´t utile, « Eye-Care U », un petit assistant qui règle des minuteurs pour vous rappeler de faire des pauses dans votre travail, et qui vous encourage Ă corriger votre posture.

