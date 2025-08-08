Meta n’a pas encore abandonné le métavers et le prouve avec ces nouveaux prototypes

Si l’on ne peut pas dire que le pari de Mark Zuckerberg sur le métavers se soit avéré particulièrement payant, l’entreprise n’a pas abandonné le monde de la CR puisqu’elle vient de présenter trois nouveaux prototypes de casques.

Crédit : Meta

Passer le « test de Turing visuel », voilà une des ambitions de Meta pour les prochaines années. Dérivé d’une expérience bien connue qui juge « l’intelligence » d’une machine sur sa capacité à répondre à des questions en langage naturel, le versant visuel de ce test cherche à créer des expériences virtuelles « indiscernable du monde physique ».

Pour parvenir à un tel exploit, Meta a présenté des nouveaux prototypes de casques VR qui explorent des technologies destinées à arriver sur les casques Meta Quest, comme l’a remarqué 01Net.

Tiramisu pour l’ultra réalisme

Le premier appareil se surnomme « Tiramisu » et mise sur le réalisme à tout prix. Avec un contraste 3 fois supérieur à celui du Meta Quest 3, une luminosité de 1400 nits et une meilleure résolution, ce casque promet de donner naissance à un monde « plus réaliste que tout ce qu’on a vu dans la VR jusqu’ici ».

Le prototype « Tiramisu » présenté par Meta // Crédit : Meta

Bien évidemment, l’appareil étant un prototype, il a quelques limitations. La plus importante étant son champ de vision de 33° par 33°, soit un septième de la vision humain en horizontale et un quart en vertical. « Pour le dire autrement, il s’agit d’une petite fenêtre sur un monde virtuel qui rivalise avec le monde physique en termes de détails et de réalisme », avance Meta.

Boba 3 pour la vision humaine

L’autre grande avancée se manifeste sous la firme du prototype « Boba 3 » qui justement s’attaque au problème du champ de vision. Là où « la plupart des casques de VR ont un champ de vision de 110° à peu près […] Boba 3 […] affiche une image à 180° à l’horizontale et 120° à la verticale », se vante le labo de la firme. Le tout dans un appareil aussi compact que les casques actuels, promet Meta.

Le protoype Boba 3 // Crédit : Meta

Cette pléthore de pixels (qui exige une carte graphique de compétition) couvrirait donc 90 % du champ de vision humain, le tout avec des composants disponibles sur le marché actuellement. « Boba 3 donne l’impression de passer à un niveau supérieur d’immersion, en élargissant le champ de vision et en révélant ce dont vous ne soupçonniez même pas l’absence », affirme l’entreprise.

Des progrès en VR et AR

Si aucun de ces deux casques est commercialisé, l’intention de Meta est claire : combiner les deux avancées pour faire un nouvel appareil à la fois hyper réaliste et hyper immersif. Sans doute que les progrès faits dans ce domaine irrigueront aussi les recherches faites dans le milieu de la réalité augmentée.

En plus des casques VR, Meta mise aussi beaucoup sur ses lunettes connectées et notamment le projet Orion.