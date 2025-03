Elon Musk reprend la main sur Tesla et prouve qu’il n’abandonne pas l’entreprise

Elon Musk vient de confirmer qu’il était en train de travailler sur la partie 4 de son Master Plan. Une annonce qui semble avoir été conçue pour noyer le poisson de la situation compliqué que traverse Tesla.

Tesla Optimus devant un Cybertruck

Lors d’une conférence Tesla retransmise en streaming, Elon Musk a confirmé qu’il travaillait activement sur le Master Plan Part 4, la prochaine grande feuille de route stratégique du constructeur. Une annonce inattendue, d’autant plus que plusieurs volets des plans précédents — notamment le Master Plan Part 2, lancé en 2016 — sont encore loin d’avoir été réalisés comme le rappelle Electrek.

Ce nouveau Master Plan reflète l’ambition démesurée du patron de SpaceX, Neuralink et X, qui voit toujours plus loin… quitte à laisser quelques promesses en chemin.

Cette annonce devrait rassurer les investisseurs, même si aucun détail n’a été fourni par le milliardaire.

Le Master Plan, c’est quoi ?

Pour comprendre l’importance de cette nouvelle annonce, il faut remonter à 2006. À l’époque, Tesla n’était encore qu’une startup méconnue, fraîchement lancée autour du projet Roadster. Elon Musk publiait alors un billet de blog devenu mythique (et supprimé depuis quelques mois). Le fameux Master Plan, partie 1. Il reposait sur quatre piliers simples et efficaces :

Construire une voiture de sport (le Roadster)

Utiliser les revenus pour produire une berline plus abordable (Model S)

Réinvestir pour proposer une voiture accessible au plus grand nombre (Model 3)

Développer des solutions d’énergie propre (batteries et solaire)

Chacun de ces objectifs a fini par se concrétiser. Le plan était simple, lisible, et en grande partie rempli.

Le Master Plan Part 2 : inachevé 10 ans après

En 2016, Elon Musk présentait le Master Plan Part 2, avec une vision plus large. Les ambitions grimpaient d’un cran :

Développer des toitures solaires esthétiques avec stockage intégré

Étendre la gamme à tous les segments (camions, bus, citadines)

Rendre la conduite 100 % autonome et plus sûre que l’humain

Permettre à chaque véhicule Tesla de générer des revenus via l’autopartage autonome

Mais en 2025, plusieurs de ces objectifs restent, au mieux, partiellement atteints.

Certes, la gamme s’est enrichie avec le Semi et le Cybertruck, et la Model Y s’est imposée comme un best-seller mondial. Mais la toiture solaire (sous forme de tuiles) reste marginale dans l’offre Tesla, notamment à cause de son coût très élevé face à des solutions plus simples à base de panneaux solaire conventionnels.

Le toit solaire de Tesla

Quant à la conduite autonome complète, malgré les démonstrations impressionnantes de FSD (Full Self-Driving) aux États-Unis et en Chine, elle n’est toujours pas homologuée en Europe, et sa promesse de rentabilité passive via un réseau de robotaxis reste à ce jour théorique puisque le service n’a pas encore été lancé.

Saluons toutefois l’apport de l’Autopilot et du FSD, qui permettent à Tesla de proposer des voitures beaucoup plus sûres grâce à ces aides à la conduite.

Le Master Plan Part 3 de 2023

En mars 2023, lors d’un événement intitulé « Investor Day », Musk présentait le Master Plan Part 3, un document technique d’une centaine de pages centré sur « la transition mondiale vers l’énergie durable ». Cette fois, moins de voitures, plus d’infrastructures : Tesla y détaille une vision d’ensemble du mix énergétique idéal pour la planète, avec le stockage stationnaire comme pilier.

Le robot Tesla Optimus en décembre 2023 // Source : Tesla

On y retrouve aussi des ambitions sur la robotique (notamment avec le robot humanoïde Optimus), le développement de l’IA et de nouvelles gigafactories capables de produire 20 millions de véhicules par an. Le plan n’était pas conçu comme un catalogue de produits à court terme, mais comme une vision industrielle globale pour décarboner la planète.

Et déjà un Master Plan Part 4

C’est donc dans ce contexte qu’Elon Musk a, lors d’une session de questions-réponses publique à Austin, déclaré qu’il “travaille actuellement sur le Master Plan Part 4. Il ne sera pas pour tout de suite, mais ça avance bien”.

Une simple phrase, mais qui suffit à relancer les spéculations. Aucun détail n’a été donné, ni sur le contenu, ni sur le calendrier de publication. Mais une chose est sûre (du moins, dans la tête du milliardaire) : le projet est lancé.

S’agit-il de la concrétisation du réseau de robotaxis promis en 2016 ? De l’industrialisation de la conduite autonome en tant que service ? D’un pivot vers l’IA générative ? D’un plan de conquête spatiale interconnecté avec Tesla Energy ? Difficile à dire pour l’instant. Mais Musk n’a jamais caché ses ambitions planétaires… voire interplanétaires.

On est partagé face à cette nouvelle « annonce ». On peut saluer la capacité de Tesla à se projeter loin, à fixer des cap ambitieux et à inspirer une industrie entière. Mais on ne peut s’empêcher de se rappeler des engagements encore non tenus, et s’interrogent sur la pertinence de lancer une “Part 4” alors que la “Part 2” n’est toujours pas bouclée. À moins qu’il ne s’agisse que d’une annonce conçue pour rassurer les investisseurs, avec tout le tollé autour de Tesla ces dernières semaines.