Pour mieux rester pertinent, Instagram n’hésite pas à emprunter des fonctionnalités à la concurrence. La dernière mise à jour de l’app inclut notamment une carte interactive à la Snapchat.

Crédit : Instagram

Si Instagram reste un des réseaux les plus populaires au monde, la concurrence ne manque pas ces dernières années avec des mastodontes comme TikTok ou Snapchat qui proposent des fonctionnalités sociales similaires. Afin de ne pas se laisser distancer, Instagram déploie donc régulièrement des mises à jour de fonctionnalité.

Désormais loin d’être une simple application de partage de photos, le service de Meta vient d’ajouter une fonction de republication de contenu ainsi qu’une carte permettant de voir de manière géolocalisée le contenu publié par vos proches, note The Verge.

Instatok ? Snapgram ?

La première fonctionnalité est ouvertement inspirée de TikTok qui permet depuis longtemps de repartager des contenus issus d’un autre compte sur son propre fil. Jusqu’ici, cela devait obligatoirement passer par les Story mais il est désormais possible d’ajouter une photo prise par quelqu’un d’autre directement sur sa grille de photos. Le service propose même de rajouter une petite légende pour la touche personnelle.

L’autre grande nouveauté est « l’Instagram Map » qui est censé « vous aider vous et vos amis à se connecter au monde autour de vous ». Concrètement, il s’agit d’une carte interactive où vous pourrez voir les contenus publiés par vos amis ou les contenus publics géolocalisés. Si vous avez déjà utilisé la « Snap Map » de Snapchat, il s’agit de la même chose.

Crédit : Instagram

Ce nouvel outil est accessible depuis l’interface des messages privés, puisqu’elle est techniquement réservée aux contacts proches. Bien évidemment, Meta précise bien que le partage de la localisation des photos est désactivé par défaut et qu’il est possible de choisir le degré de partage voulu (amis proches, amis spécifiques, abonnés mutuels, etc.).

Une application de plus en plus chargée

Enfin, un nouvel onglet « Amis » fait son apparition dans l’interface dédiée aux Reels. Ce dernier vous proposera d’interagir spécifiquement avec du contenu déjà consulté par vos contacts. Là aussi, il est possible de masquer son activité si vous ne voulez pas que certains posts soient proposés à vos proches.

Pour aller plus loin

Comment supprimer ou désactiver son compte Instagram ?

Avec de tels ajouts, Instagram assume complètement de copier la concurrence pour ne pas se laisser dépasser. Une stratégie déjà amplement documentée avec les Reels, son application de montage vidéo ou encore son accent plus récent sur les formats vidéos plus longs. Avec des pléthores de nouvelles fonctionnalités dans les messages privés aussi, Instagram devient de plus en plus une appli à tout faire, quitte à alourdir un peu son interface et son fonctionnement.

Envie de retrouver les meilleurs articles de Frandroid sur Google News ? Vous pouvez suivre Frandroid sur Google News en un clic.