Qu’est-ce que « Edits », la nouvelle app d’Instagram clairement pensée pour concurrencer TikTok et CapCut ?

Une nouvelle application dédiée aux créateurs et créatrices de contenu vient d’être annoncée du côté d’Instagram. Un timing qui ne laisse que peu de doute quant à la volonté de la plateforme de concurrencer TikTok.

Crédit : Frandroid

Si vous passez beaucoup de temps sur TikTok à regarder ou à produire des vidéos, il y a des chances pour que vous connaissiez CapCut. Également développé par ByteDance, CapCut aide les créateurs et créatrices de contenu à monter des vidéos adaptées à TikTok grâce à des tas de préréglages et autres templates de montage. Bien décidé à ne pas laisser le champ libre au réseau social chinois, Meta va se lancer sur le même segment.

Comme l’a remarqué Techcrunch, le patron d’Instagram vient en effet d’annoncer la sortie prochaine d’une application nommée « Edits » qui promet de faire la même chose, mais pour Instagram.

Un CapCut en mieux ?

En plus d’offrir des outils de montage taillés pour la publication de Reels, Edits pourra aussi servir de cahier d’inspiration pour noter vos idées, d’outils pour analyser les performances de vos vidéos postées sur Instagram et d’espace de stockage temporaire pour partager vos brouillons de vidéos avec vos amis.

L’interface de Edits // Crédit : Meta

« Edits est plus qu’une application de montage vidéo, c’est une suite complète d’outils pour les créatifs », a détaillé Adam Mosseri dans sa vidéo d’annonce sur Threads. Et si la comparaison avec CapCut est inévitable, le responsable s’est défendu de copier sur son voisin en expliquant que Edits est « plus pour les créateurs et créatrices de contenu que pour les vidéastes occasionnelles ». Les aficionados de CapCut apprécieront…

Meta veut tirer profit des soucis de ByteDance

Pour le moment, Edits n’est même pas encore disponible sur l’App Store ou le Play Store. Une page de « précommande » existe bien sur le magasin d’Apple, mais l’app n’est pas encore officiellement sortie. D’après le PDG d’Instagram, Edits devrait être téléchargeable « courant février », même si la page dédiée de l’App Store annonce une officialisation à la mi-mars.

Si Instagram s’est rué pour annoncer un concurrent même pas encore finalisé à CapCut, c’est pour capitaliser sur les déboires de ByteDance. L’entreprise chinoise a dû supprimer (temporairement) toutes ses applications du territoire américain en raison de la fameuse loi sur l’ingérence étrangère passée par l’administration Biden.

Si le bannissement a été de courte durée en raison de l’intervention de Donald Trump, sans doute qu’Instagram cherche à incarner une alternative plus sûre et plus fiable aux solutions de ByteDance. À défaut de pouvoir racheter son concurrent, Instagram tente donc de le diaboliser .

