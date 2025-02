Musique, traduction, programmation d’envoi… Instagram fait le plein de nouveautés dans ses DM

Techniquement faite pour le partage de photo, l’appli Instagram connaît aussi un beau succès en tant que service de messagerie instantanée. Et des nouvelles fonctionnalités viennent améliorer cet outil.

L’icône de l’application Instagram // Source : Brett Jordan via Pexels

Si vos communications en ligne passent majoritairement par les DM Instagram, Meta a une bonne nouvelle pour vous. L’entreprise vient d’annoncer l’arrivée de tout un tas de nouvelles fonctionnalités au sein de son interface de chat sur la plateforme.

Partage de musique, épinglage de message, traduction à la volée… Instagram se rapproche encore un peu plus de ce que savent faire Messenger, Discord ou WhatsApp, note Techcrunch. Dans un billet publié le 19 février, la firme de Mark Zuckerberg a détaillé les nouveaux outils qui ont fait leur apparition sur l’application.

En premier lieu, l’interface de chat a hérité d’un bouton « Traduction » permettant, en deux clics, de transcrire un message d’une langue vers une autre. Il suffit pour cela de faire un appui long sur un message et de choisir l’option « Traduire ». Le texte passé à la moulinette s’affichera alors en dessous du texte original. Subtilité rigolote, vous pouvez « traduire » des messages déjà écrits dans votre langue maternelle et l’IA tâchera de les reformuler avec plus ou moins d’aisance.

L’autre grande nouveauté est la possibilité de partager des morceaux de musique directement depuis l’interface de chat Insta. Il a bien évidemment toujours été possible de coller des liens Spotify, Deezer ou Quobuz dans l’application, mais ici tout est désormais intégré. Dans l’interface permettant d’envoyer des stickers, un nouveau bouton « Musique » a fait son apparition. Ce dernier permet de fureter dans la base de données musicale de l’application pour partager des titres, que ce soit dans vos DMs privés ou dans vos chats de groupe. Malheureusement, les extraits sont limités à 30 secondes pour ne pas faire de la concurrence aux applis de streaming.

Crédit : Instagram

Enfin, il est possible « d’épingler » des messages dans une discussion pour y avoir accès à tout moment. Là aussi, cela passe par un appui long, puis un clic sur l’option « Épingler ». Le message s’affichera alors dans un bandeau en haut de la discussion et sera toujours accessible. Il est possible d’épingler jusqu’à 3 messages, un peu à la manière de ce que propose Discord.

Des QR codes pour rejoindre une discussion

Histoire de rameuter encore plus de gens sur sa plateforme, Instagram permet aussi la génération de QR code en guise d’invitation à un groupe de discussion. Depuis l’interface de chat, appuyez sur le nom de votre discussion, cliquez sur lien d’invitation puis sur QR code. En scannant l’image, il deviendra alors possible de rejoindre le groupe sans peine.

Meta a aussi fait de la retape pour sa fonctionnalité de programmation de message qui, elle, n’est pas nouvelle. Nous avions détaillé le fonctionnement de cette dernière dans un article dédié en décembre dernier.